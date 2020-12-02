Emre Aşık'tan şoke eden iddia: Eski eşim adam tuttu beni öldürtmek için kanlı ete ateş ettirdi

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık ile araçta beraberinde olan Erdi Sungur, geçen mart ayında Düzce'de yol uygulaması yapan jandarma aracına çarparak kaçtı. Jandarma ekibi, olay yerinden kaçan Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ı yakaladı. Tutuksuz yargılanan Erdi Sungur, Yağmur Aşık’ın kendisinden Emre Aşık’ı öldürmesini istediğini iddia etti.

'KANLI BİR ET PARÇASI GETİRİP ATEŞ ETMEMİ İSTEDİ'

Erdi Sungur, “Yağmur Aşık ile konuşmalarımızdan anladığım kadarıyla çocuklarını görmekten ziyade onları yanında tutarak Emre Aşık’tan daha fazla nafaka almanın ve çocukları vasıtasıyla kalacak malın derdindeydi. Görüşmelerimizde halen boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık’ı öldürtmek istediğinden bahisle konuşuyordu. Zaman zaman bana bu işi yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de hayatımda adam öldürmediğimi, şimdiye kadar işlemiş olduğum suçların ufak tefek suçlar olduğunu bu şekilde bir suçu işleyemeyeceğimi söyledim. Hatta bir keresinde bana kanlı bir et parçası getirip buna ateş etmemi söyledi. Ben getirdiği ete ateş ettim. Ancak Yağmur, ateş ettiğim sırada gözümü kıstığımı söyleyerek bana, ‘Emre Aşık’ı öldürme işini yapamazsın’ dedi. Bu şekilde benden umudunu kesti” diye konuştu.

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KİRALIK KATİLE 10 MİLYON PARA TEKLİF EDİLDİĞİ İDDİASI

Yağmur Aşık ile birlikte İlyas Yılmaz’ın evine gittiklerini söyleyen Erdi Sungur, “İlyas ile Yağmur uyuşturucu içtikleri sırada konuşmalar geçmiştir. Yağmur, İlyas’a neden cezaevinde yattığını sormuştu. İlyas da makara olsun diye, ‘3 tane adam öldürdüm o yüzden yattım’ dedi. Bunun üzerine Yağmur da espri olarak, “Emre Aşık’ı öldürsene” dedi. İlyas da, “Tamam öldürürüm kaç para vereceksin” dedi. Yağmur da, “5 milyon vereyim” dedi. Yalnız bu konuşmalar muhabbet sırasındaki şakalaşmalardan ibarettir. Ancak Yağmur, İlyas’tan ciddi olarak tenha bir yerde depo, ev tarzı bir şey istedi.” dedi. Tanık İlyas Yılmaz ise ifadesinde Emre Aşık’ın öldürülmesi durumunda cesedin gömüleceği tenha bir göstermesini istediklerini, kendisine 10 milyon lira para teklif edildiğini iddia etti.

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Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame bugün Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. “Kasten adam öldürme” suçlamasıyla açılan davaya katılmak için Emre Aşık avukatıyla birlikte geldi. Erdi Sungur da duruşmaya katılmak için adliyeye geldi.