Emsal karar: Yanlış teşhise 2 milyon tazminat

Siirt'te yaşayan İ.A. ve R.A.’nın çocukları M.E.A, 2013 yılında prematüre olarak dünyaya geldi. İlk müdahalesinin ardından minik bebek tedavisine devam edilmesi için Batman’da özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan M.E.A’ya iddiaya göre yanlış teşhis uygulandı. Yenidoğan bebeğin prematüre retinopatisinin (ROP) muayenesi yapılmayan talihsiz bebek, ilaçla tedavi edilebilecekken gözlerinden oldu.

HAYAT Yanlış teşhis yüzünden ölümden döndü

Dünyalar başlarına yıkıldı

Bir süre sonra çocuklarını hastaneden çıkaran İ.A. ve R.A., M.E.A.’nın görmediğini fark etti. Talihsiz çocuğun daha sonradan yapılan muayenesinde gözlerinde görme kaybının olduğu ortaya çıktı. Dünyaları başına yıkılan İ.A. ve R.A, doktor ve hastaneden şikayetçi oldu ve tazminat davası açıldı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen belgeleri de göz önüne alarak M.E.A.’nın yanlış teşhis sonucu gözlerinde yüzde 90 oranında görme kaybının olduğuna hükmederek hastaneyi 1 milyon 835 bin lira maddi ve manevi tazminata mahkum etti. Tazminatın yasal faizi ile birlikte 2 milyon lirayı geçeceği öğrenildi.

GÜNDEM Yanlış teşhis hakimi yaktı

Avukat Mehdi Özdemir

HAYAT Yanlış teşhis hayatını kararttı

Doktorun yargılanmasına devam edilecek