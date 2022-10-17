En acı mesaj: 8 arkadaşıyla fotoğraf paylaşıp 'Geriye bir ben kaldım' yazdı

TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait ocakta geçen cuma günü saat 18.15’te meydana gelen patlamada 41 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı.
Yaşamlarını kaybedenler toprağa verilirken, geriye acı hatıraları kaldı. Maden işçilerinin bulunduğu fotoğraflar ortaya çıkarken, 1 ay önce ocakta mola verildiği sırada çekilen fotoğrafta 9 arkadaş yer aldı. Fotoğrafta yer alan Yasin Çelik, Enes Aydın, Murat Öztan, Serkan Nakaş, Mustafa Can Yıldırım, Ali Doğru ve Gürdal Serenli yaşamlarını yitirdi. Yaralanan İzzet Ak ise İstanbul’da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Fotoğrafta yer alan Gürkan Yıldırım ise yıllık izinde olması nedeniyle patlamadan kurtuldu. Gürkan Yıldırım arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, “söz bulunmaz yer altını anlatmaya, acımız çok büyük. Resimden bir ben kaldım” yazdı.
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi.
Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarına eksi 300 kotunda gerçekleşti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada yerin -300 ila -350 kotunda bulunan 15 maden işçisini kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
Öte yandan patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi.
Maden ocağının etrafını kaplayan duman drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan maden ocağından çıkan dumanlar gökyüzünü sardı
Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalar da aralıksız sürüyor.
Yakınların iyi bir haber bekleyen vatandaşların acılı bekleyişleri de devam ediyor.
Facianın yaşandığı Bartın'daki maden ocağı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
Bartın'da dün akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı maden ocağında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan dumanların kapladığı maden ocağı havadan da görüntülendi.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, yaşadıklarını anlattı. Kalaycı, eksi 300 kotunda 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını söyledi.
Kalaycı, \"İlk çıkanlardanım, son iki dakikayla kurtuldum. Çok üzgünüm. Arkadaşlarımız şehit oldular. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Ocaktaydım. Olay mahallindeydim. Bir dakikayla da olabilir. Beş adımla da olabilir. Beş adım önünüzde metan da olabilir. Dünya karardı. Tekrar o madene girdim. Ondan sonra iki defa girdim. Sonra sabah 5 sıralarında girdik. Allah'a şükür kimse kalmadı. 14 yıldır bu madenlerde çalışıyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Devam edeceğiz. Ekmek parası. Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız. Acısıyla tatlısıyla beraber yaşıyoruz. Birbirimize canımızı emanet ediyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Ocaklarımız dışarıdan 7-24 yaşanıyor. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık. En son 13-14 kişi kalmıştı. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı\" diye konuştu.
\"Yüzlerini hatırlayacağız, belki de rüyamıza girecek\"
14 yıllık maden işçisi Celal Kara da patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını belirtti.
Arkadaşlarını görünce şok olduklarını ifade eden Kara, \"Zaten biliyoruz biz yerin altında kelle koltukta. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bu olayın nasıl olduğunu kimse bilmiyor. 14 senedir burada çalışıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Çalışma galerilerine gittiğimizde arkadaşlarımız oradaydı. İki kişi oradan dört kişi oradan alıyorduk. Çok kötü bir durumdu. Daha yeni çıktık. 13-14 kişi kalmıştı. Gece sıralarında tekrar indik. Onları kurtardık. Şu anda ocakta kimse kalmadı. Biz sadece aldığımızı çıkardık. Tam sayı tutmadık. Çıkardıklarımızda başta bir iki yaralı vardı. 6-7 kişi hastanede varmış şu anda. Her vardiyada sayı değişiyor. Kaç kişi gelip gelmeyeceği de belli olmuyor. Biz de sayıyı bilmiyoruz. Son görevlerimizi yerine getirdik. Bizim için bundan sonra zor olacak. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz. Bir iki zorluk çekeceğiz. Artık yapacak bir şeyimiz yok\" ifadelerini kullandı.
Maden işçisi faciadan iki dakikayla kurtuldu: 15 kişiden tek o sağ çıktı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, dehşet anlarını gazetecilere anlattı. Kalaycı, "Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız" dedi.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Nurtaç Arslan, patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisiyle görüşerek \"geçmiş olsun\" dileklerini iletti.
Vali Arslan'a yaşadıklarını aktaran işçi, \"Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle...
Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu.\" diye konuştu.
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağında patlama meydana geldi
Bartın'da maden ocağındaki patlamadan kurtulan işçi yaşadıklarını anlattı: Göz gözü görmüyordu
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi, yaşadıklarını anlattı. İşçi "Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu" ifadelerini kullandı.