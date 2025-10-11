Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
En büyük cemevi açılıyor

En büyük cemevi açılıyor

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0011/10/2025, Cumartesi
G: 11/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cem salonunun üzeri 12 imamı temsil edecek şekilde 12 köşeli olacak. Cem salonunda sönmeyen ateş ve su figürü yer alacak.
Cem salonunun üzeri 12 imamı temsil edecek şekilde 12 köşeli olacak. Cem salonunda sönmeyen ateş ve su figürü yer alacak.

Hacıbektaş’ta tamamlanan Horasan Erenleri Cemevi’nin açılışı bugün gerçekleştirilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 yıl önce satın alınıp geçtiğimiz yıl hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen cemevi, mimarisiyle Anadolu’nun birlik ve kardeşlik kültürünü yansıtacak. Açılış için bugünün seçilmesinin nedeni ise 11 Ekim’in Hacı Bektaşi Veli’nin ölüm yıl dönümü olması. Açılışa

MHP Genel Başkanı Bahçeli de katılacak.


İLKLERİN CEMEVİ

Proje, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük cemevi projesi olarak ilkleri barındırıyor. 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen cemevi külliyesinin mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izleri yansıtıldı. Yaklaşık 307 metrekarelik cem salonu, 50 araçlık kapalı, 15 araçlık açık otopark, 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye alanı, dede odası, sohbet odası, yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane, morg ve misafirhane, 50 yatak kapasiteli 22 misafir odası ve 2 atölye bulunuyor.


SEMBOLLERLE DOLU

Cem salonunun tavanı kırlangıç motifiyle 7 kat gökyüzünü temsil edecek biçimde tasarlandı. Cemevinin 4 kapısı olacak. Kapılardan biri şeriat, biri tarikat, biri marifet, biri hakikati temsil edecek. Cem salonunun üzeri 12 imamı temsil edecek şekilde 12 köşeli olacak. Cem salonunda sönmeyen ateş ve su figürü yer alacak.


#cemevi
#Devlet Bahçeli
#Hacıbektaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrete ne kadar zam gelir, ne zaman belli olacak? 2026 Ocak ayı asgari ücret için ilk tahminler