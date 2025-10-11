En büyük cemevi açılıyor

Hacıbektaş’ta tamamlanan Horasan Erenleri Cemevi’nin açılışı bugün gerçekleştirilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 yıl önce satın alınıp geçtiğimiz yıl hibe ettiği arazi üzerine inşa edilen cemevi, mimarisiyle Anadolu’nun birlik ve kardeşlik kültürünü yansıtacak. Açılış için bugünün seçilmesinin nedeni ise 11 Ekim’in Hacı Bektaşi Veli’nin ölüm yıl dönümü olması. Açılışa

MHP Genel Başkanı Bahçeli de katılacak.





İLKLERİN CEMEVİ

Proje, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük cemevi projesi olarak ilkleri barındırıyor. 6 bin metrekarelik alanda inşa edilen cemevi külliyesinin mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izleri yansıtıldı. Yaklaşık 307 metrekarelik cem salonu, 50 araçlık kapalı, 15 araçlık açık otopark, 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye alanı, dede odası, sohbet odası, yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane, morg ve misafirhane, 50 yatak kapasiteli 22 misafir odası ve 2 atölye bulunuyor.





SEMBOLLERLE DOLU

Cem salonunun tavanı kırlangıç motifiyle 7 kat gökyüzünü temsil edecek biçimde tasarlandı. Cemevinin 4 kapısı olacak. Kapılardan biri şeriat, biri tarikat, biri marifet, biri hakikati temsil edecek. Cem salonunun üzeri 12 imamı temsil edecek şekilde 12 köşeli olacak. Cem salonunda sönmeyen ateş ve su figürü yer alacak.



