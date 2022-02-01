​En büyük tehlike nesillerin çalınması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı. Burada konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, öğretmen adaylarının atama heyecanını paylaştıkları bu anlamlı günde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DE NET DURUŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 2 yıldır özveriyle çalışan öğretmenleri, derslerine dört elle sarılan öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının tüm mensuplarını tebrik ederek, şöyle konuştu:

Salondaki ekranda atandıkları nilleri ve okulları gören nadaylar, mutluluklarını nyakınlarına sarılarak yaşadı.

“Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da büyük bir takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabalarıyla eğitim öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın müsterih olmasını istiyorum. Eğitim için harcadığımız her bir kuruşu, ülkemizin geleceğine yapılmış en büyük yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu amaçla 2002’de göreve geldiğimizde, Türkiye’yi üzerinde yükseltmeye söz verdiğimiz 4 sütundan ilkinin eğitim olduğunu açıkladık. Hazırladığımız bütçelerde en yüksek payı daima eğitime ayırdık. 2002 yılında Milli Eğitim bütçesi sadece 7,5 milyar lira iken 2022 yılında bu rakam yüksek öğretim dahil 274 milyar lirayı aştı.”

OYNAT 00:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama programında konuştu.



Öğretmenlere, 'Çocuklarımızı iyi, erdemli ve ahlaklı insan olmaya sizler teşvik edeceksiniz.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



Millet olarak bizim hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz





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EN BÜYÜK TEHLİKE NESİLLERİN ÇALINMASI

Görev yerleri belli olacağı için heyecanlarının farkında olduğu öğretmenlerin, ömür boyu üzerlerinde taşıyacakları, mesuliyeti ağır bir mesleğe bugün ilk adımı atacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son yıllarda yaşadıklarımız bize Türkiye’yi bekleyen en büyük tehlikenin nesillerin çalınması, evlatlarımızın terörün ve marjinal ideolojilerin vahşi dişleri arasında kaybolması olduğunu göstermiştir. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz” ifadelerini kullandı.  ANKARA

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