En caydırıcı güç enerji ambargosu

Dünyadaki petrol ve doğal gaz kaynaklarının yaklaşık yüzde 45’ine ev sahipliği yapan İslam ülkeleri, Avrupa’nın zayıf karnı enerjide milyarlarca dolarlık kozu elinde tutuyor. İslam ülkeleri, Filistin’de katliam yapan İsrail ile bu katliamlara göz yuman Almanya, Hollanda, İtalya ve İngiltere gibi ülkelere yönelik yaptırımlarla sert karşılık verebilir.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ile birlikte Moskova yönetimine yönelik ekonomik kıskaç uygulamak isteyen batılı ülkeler, Rusya’nın doğal gaz yaptırımıyla ağır bedel ödedi ve Körfez ülkeleriyle enerji ticaretini artırarak bu krizi aşmaya çalışmıştı. Güçlü petrol rezervleriyle öne çıkan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Mısır gibi ülkelerin yanı sıra; bölgenin en büyük gaz ihracatçısı Katar ve Afrika’da keşfedilmiş en fazla gaz rezervine sahip Libya doğal gaz rezervleriyle öne çıkıyor.

İTALYA KRİZDEN ÇIKMAK İÇİN LİBYA’YA SARILDI

Hem İsrail’e hem de destekçisi batılı ülkelere yönelik ambargo için fitili ilk ateşleyen ülke Libya, 74 milyar varil petrol ve 170 trilyon metreküp doğal gaz rezervine sahip. Dünyada keşfedilmiş petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 4’ünü elinde bulunduran Libya'nın doğusunda, ‘Petrol Hilali’ adı verilen bölgede, ülkenin en büyük petrol ve doğal gaz tesisleri bulunuyor.

Petrol Hilali'nde yapılan üretim, ülkedeki tüm petrol ihracatının yüzde 60'ını oluşturuyor. Yaklaşık 28 milyar dolar petrol ihracatı gerçekleştiren Libya, İsrail’e arka çıkan İtalya ile geçtiğimiz ocak ayında 8 milyar avroluk 3 yıllık doğal gaz iş birliği anlaşması imzalamıştı.

KATAR’IN EN BÜYÜK MÜŞTERİSİ İNGİLTERE

Avrupa'ya büyük miktarda doğal gaz ihraç eden Katar, Avrupa ülkelerine ihracatını yüzde 60’ın üzerinde artırdı. Katar, Avrupa'daki en büyük müşterisi İngiltere'ye geçtiğimiz yıl yaklaşık 500 bin ton, İtalya’ya ise, 400 bin ton doğal gaz ihraç etti. Katar 2022’de doğal gaz ihracatından 132 milyar dolar gelir elde etti. Rusya ve İran'dan sonra üçüncü en büyük doğal gaz rezervine sahip Katar, 77 milyon ton olan sıvılaştırılmış gaz ihracatını, 2027'de 126 milyon tona çıkarmayı planlıyor. Öte yandan Katar'ın kamu doğal gaz şirketi QatarEnergy, kısa süre önce İtalya'ya 27 yıl boyunca sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı için İtalyan Eni ile 27 yıllık anlaşma imzaladı.

Rusya enerji kozunu başarılı şekilde kullandı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya’yı ekonomik kıskaca almak isteyen Avrupa ülkeleri, Moskova cephesinin enerji doğal gaz kozunu kullanmasıyla birlikte büyük bir krize sürüklenmişti. O dönemde enerji tasarrufundan rafa kaldırılan enerji planlarına kadar birçok adım atılmış fakat, Avrupa’da hızla artan fiyatlar sebebiyle büyük bir buhran yaşanmıştı. Bu dönemde de Avrupa ülkeleri Katar ve Libya gibi İslam ülkelerinin kapısını çalarak tedariki artırmaya yönelik çalışmalar yürütmüştü.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı S. Arabistan

Dünyadaki petrolün yüzde 14’ünü elinde bulunduran Suudi Arabistan güçlü petrol rezerviyle öne çıkıyor. Avrupa ve Asya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine petrol ihraç eden Suudi Arabistan, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda ve geçtiğimiz yıl 326 milyar dolar gelir elde etti.







