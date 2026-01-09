Yeni Şafak
En düşük emekli aylığı belli oldu: AK Partili Güler'den önemli açıklamalar

11:309/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Yaklaşık 4 milyon emekliyi ilgilendiren maaş artışı için kanun teklifi Meclis'e sunuldu.
AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılacağını duyurdu.


AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulunuyor.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SSK ve Bağ-Kur'da en düşük emekli aylıkları Ocak 2026 itibarıyla 16 bin 881 TL'den yüzde 18,48 artırılarak 20 bin TL'ye yükseltilmektedir. Bundan yararlanacak emekli sayısı 4 milyon 917 bin kişi.

Aradaki fark Hazine'den ödenecektir. Bu da yaklaşık 69,5 milyar TL'dir. Esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan piyasalarda ve enflasyonla mücadelede herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bu imkanı geliştirmeye çalıştık. Ekonomi ve bütçe imkanları sonuna kadar zorlanmıştır.

İlgili düzenlemeler Meclis'e sunuldu.


Ayrıntılar geliyor...



