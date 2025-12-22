Yeni Şafak
En küçük hak sahibi yuvasına kavuştu

04:0022/12/2025, Pazartesi
G: 22/12/2025, Pazartesi
Kahramanmaraş’ta henüz 5 günlükken depreme yakalanan bir kız bebek, enkazdan sağ kurtarıldı. Annesi, babası ve 4 yaşındaki ağabeyini kaybeden bebek, henüz 1 yaşına bile gelmeden hak sahibi oldu. Şubat ayında 3 yaşına girecek olan o çocuk, şimdi anneannesiyle evinde yaşamaya başladı.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri, binlerce çocuğu öksüz ve yetim bıraktı. Devlet, depremde hayatını kaybeden vatandaşların geride bıraktığı çocukları “deprem şehitlerinin emaneti” olarak kabul ederek sosyal, hukuki ve barınma başta olmak üzere çok yönlü bir koruma süreci yürüttü. Vasisi ya da yakını bulunamayan çocuklar koruma altına alınırken, birçok çocuk ise anneanne, teyze, amca ve hala gibi yakınlarının yanında hayata tutundu.

455 BİN HAK SAHİBİ VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tapuda anne ya da baba adına kayıtlı olup depremde yıkılan evlerin yeniden inşası için harekete geçti. Bakanlık, deprem öncesinde ev sahibi olan ancak hayatını kaybeden vatandaşların birinci derece yakınlarını hak sahibi kabul ederek afet konutlarını inşa etti. Bu kapsamda deprem bölgesinde toplam 455 bin hak sahibi belirlendi.

18 YAŞINDA TAPUYU ALACAK

Henüz 5 günlükken depreme yakalanan bir kız bebek, yaşanan felaketin en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Deprem sırasında babasının beşikten alarak anneannesine verdiği bebek, anneannesiyle birlikte enkazdan sağ kurtarıldı. Ancak annesi, babası ve 4 yaşındaki ağabeyi depremde yaşamını yitirdi. Bakanlık, hayatını kaybeden anne ve babasının yerine bebeği hak sahibi olarak kabul etti. Henüz 1 yaşına bile gelmeden hak sahibi olan ve deprem bölgesinin en küçük hak sahipleri arasında yer alan kız çocuğunun konutu, 11 Mart’ta teslim edildi. Şubat ayında 3 yaşına girecek olan çocuk, vasisi olan anneannesiyle birlikte devlet tarafından inşa edilen sağlam ve güvenli evinde yeni hayatına başladı. Tapu devri ise 18 yaşına geldiğinde yapılacak.




