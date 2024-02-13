|
Gündem

En sakin şehir Erzincan

Geçen yıl Türkiye’de 3 bin 773 silahlı şiddet olayı gerçekleşti. En çok olayın yaşandığı kent 505 ile İstanbul oldu. Erzincan ise yaşanan tek olayla son sırada yer aldı.

04:00 - 13/02/2024 Tuesday
Güncelleme: 01:04 - 13/02/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’de 2023 yılında meydana gelen silahlı şiddet olaylarının raporu açıklandı. Umut Vakfı tarafından paylaşılan “Türkiye Silahlı Şiddet Haritası” raporuna göre, 2023 yılında 3 bin 773 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu olaylarda 2 bin 318 kişi ölü, 3 bin 820 kişi de yaralandı. Yaşanan silahlı şiddet olaylarının 3 bin 212’sinde ateşli silahlar, 561’inde ise kesici aletler kullanıldı.

MARMARA İLK SIRADA

2023’te meydana gelen 3 bin 773 olayın 1103’ü Marmara, 555’i Karadeniz, 545’i Güneydoğu Anadolu, 473’ü Ege, 464’ü İç Anadolu, 415’i Akdeniz, 218’i de Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşti. Bir önceki yıl şiddet olayları sıralamasında 4’üncü sırada bulunan Karadeniz Bölgesi en çok olayın yaşandığı 2’nci bölge olurken, 2023’te 2’nci sırada olan Akdeniz Bölgesi ise 6’ncı sıraya geriledi.

İSTANBUL’DA 505 OLAY

Bazı şehirlerde silahlı şiddet olaylarında yüzde 400’lere varan ciddi artış yaşanırken, bazı illerde ise bir önceki yıla göre yüzde 30 ila yüzde 70’ler düzeyinde düşüş yaşanması dikkat çekti. En çok olayın yaşandığı kent, 505 ile İstanbul oldu. Erzincan ise 1 olayla son sırada yer aldı. Tek olayın yaşandığı Erzincan’daki düşüş, yüzde 92 olarak rakamlara yansıdı.



#Aktüel
#Hayat
#Erzincan
38 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erken emeklilik prim eşitleme tablosu netleşti: 7200 günle SSK ve Bağ-Kur'luya 5 yıl kazanç...