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En zehirli tür havalar ısınınca ortaya çıktı: Bir metreye kadar zıplayabiliyorlar

Erzincan'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte görülen zehirli 'Sarıkız' örümceği, halk arasında tedirginlik yarattı. Bu örümceklerin, akrep ve fare gibi hayvanları avlayabildiği ve 1 metreye kadar zıplayabildiği biliniyor.

12:42 - 22/06/2024 Cumartesi
IHA
'Sarıkız' örümceği
'Sarıkız' örümceği

Güçlü çene yapısıyla dikkat çeken, akrep, kertenkele ve fare gibi hayvanlarla beslenen zehirli Sarıkız örümceği Erzincan İnönü Mahallesi’nde bir çayevinin önünde ortaya çıktı.


Çayevinin sahibi Burhan Baytekin sabahın erken saatlerinde iş yerini açtığını daha sonra çayevinin önünü temizlerken sarıkız örümceğini gördüğünü aktardı.



"Gördüğümde çok korktum"


Örümceğin uzun boylu ve iri olduğunu kaydeden esnaf Baytekin, “Sarıkızı ilk gördüğümde çok korktum. Ancak daha sonra ölü olduğunu fark ettim. Örümceği dükkânın önünden uzaklaştırdım. Bu örümcek türü oldukça zehirli ve 1 metreye kadar da zıplayabiliyor. Isırdığında açılan yara kolay kolay geçmiyor.” ifadelerini kullandı.



İnsanlara zarar veriyor


Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görülen Sarıkız örümceği görsel olarak oldukça iri bir yapıya sahip, akrep, fare ve kertenkele dahil bir çok hayvana beslenebiliyor. Güçlü çene yapısıyla ısırdıkları insanlara zarar verebiliyor.


Işıktan rahatsız olan bu hayvanlar genellikle geceleri ortaya çıkıp avlanıyor.




#Erzincan
#örümcek
#hayvan
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