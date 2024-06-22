En zehirli tür havalar ısınınca ortaya çıktı: Bir metreye kadar zıplayabiliyorlar

Örümceğin uzun boylu ve iri olduğunu kaydeden esnaf Baytekin, “Sarıkızı ilk gördüğümde çok korktum. Ancak daha sonra ölü olduğunu fark ettim. Örümceği dükkânın önünden uzaklaştırdım. Bu örümcek türü oldukça zehirli ve 1 metreye kadar da zıplayabiliyor. Isırdığında açılan yara kolay kolay geçmiyor.” ifadelerini kullandı.