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EĞİTİM

Endüstri: 4 Eğitim: 0

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin endüstri kriterine göre belirlenmemesi gerektiğini vurguladı: Endüstri 4.0 veya Eğitim 4.0 diyorlar. Endüstrinin ihtiyaçlarını eğitimin beceri seti diye kurgularsak, eğitim 4.0 da eğitim 5.0 da deseniz, bu eğitimin kaç sıfır yenik olduğunu gösterir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Türkiye Zeka Vakfı iş birliğinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen “6. Zeka ve Yetenek Kongresi” dün başladı. Bugün de devam edecek olan kongrenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzun yılların birikimi olan bazı sorunların kısa sürede çözümlenmesini beklemenin doğru olmayacağını belirtti.

EĞİTİM BİR ŞEYE ODAKLANMAMALI

Eğitimin sadece endüstrinin ihtiyaçlarına odaklanmaması gerektiğini vurgulayan Selçuk, “Endüstri 4.0 veya Eğitim 4.0 diyorlar. Eğer biz insanlığı bu şekilde algılarsak, eğitim sadece endüstrinin ihtiyaçlarını içerirse, endüstrinin ihtiyaçlarını eğitimin beceri seti diye kurgularsak, eğitim 4.0 da, eğitim 5.0 da deseniz, bu sadece eğitimin kaç sıfır yenik olduğunu gösterir” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin eğitimde önemli mesafe aldığını, hedeflenen noktaya gelinmemesi için hiçbir sebep bulunmadığını anlatan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, başarıya, çaba harcanarak küçük adımlarla ulaşılacağına işaret etti: “Önümüzdeki süreçte mesleki eğitim başta olmak üzere mevcut durumu çok daha verimli kullanabilecek bir noktaya geleceğiz.”

Kongre bugünkü sunum, panel ve atölye çalışmalarıyla tamamlanacak.

  • Tanımsal çerçeveleri kırmalıyız
  • Zeka tanımının geçen yıllara göre farklı yapıldığını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi: “Bu tanımsal çerçeveler bizi oldukça sınırlıyor. Mesela hiç 200 alan çocuk görmedim, en fazla 100 alıyorlar. Aslında bizim sınıflarımızda 200, 300 alacak çocuklar var. Aslında çocuk, ‘Ben dünya çapında birisi olabilirim’ demek istiyor fakat biz çocukları 100 ile sınırlandırıyoruz."
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