Engelli kardeşi için yaptırmıştı: Asansör kazasında hayatını kaybetti

00:1021/11/2025, Cuma
DHA
Asansör kapısının iki gün önce kırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
İzmir'de engelli kardeşi için yaklaşık bir ay önce yaptırdığı yük asansörünü kullanan 67 yaşındaki Fatma Ekin, iddiaya göre kırık kapaktan boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde pazardan dönen Ekin’in, 5’inci kata çıktığı sırada dengesini kaybettiği belirtildi. Olay yerine gelen ekipler Ekin’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bedensel engelli kardeşi için yaklaşık 1 ay önce yaptırdığı engelli asansöründen düşen Fatma Ekin (67) hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7036 Sokaktaki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Fatma Ekin (67), bedensel engelli erkek kardeşi için oturdukları apartmanın dış cephesine yaklaşık 1 ay önce yük asansörü düzeneği kurdurdu. Akşam saatlerinde pazar alışverişinden dönen Fatma Ekin, bu asansörü kullanarak 5’inci kata çıktı. Ekin, bu sırada dengesini kaybederek, metrelerce yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Fatma Ekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, yük asansörünün kapısının 2 gün önce kırıldığı, Fatma Ekin’in bu kırılan kısımdan yere düştüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



