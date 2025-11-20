İş meselesi kavgasında kan aktı

İzmir'de özel bir hastanede, üç kişi arasında iş meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bir kişi bıçakla yaralandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Manavkuyu Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye hasta ziyaretine gelen M.C. (34) ile N.K. (23) ve S.K. (22) arasında iş meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C. bacaklarından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan N.K. ve S.K'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.