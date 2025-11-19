İzmir'de korkutan manzara: Birçok evde çatlaklar oluştu! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi





"Hastalıktan ölmedim, tünelden öleceğim"





Aynı zamanda kanser hastası olduğu için tedavi gördüğünü de söyleyen Nurettin Çelik, evlerde meydana gelen çatlak ve boşluklardan içeri soğuk girdiğini ve bunun için koli bandıyla önlem aldığını söyledi.





Duvardaki çatlakları bantlayarak soğuk girmesini önlemeyi amaçlayan Çelik, "Aşırı derecede soğuk giriyor içeri. Ben kanser hastasıyım tedavi görüyorum. Çare bulunsun istiyorum. Bu ev her an yıkılabilir, ölürüz. Ben kanser hastasıyım. Hastalıktan ölmedim, tünelden öleceğim" dedi.



