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Engelli komşusunun burnunu kırıp üzerine sıcak su dökmüştü: Şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

Amasya'da tartıştığı engelli komşusunun burnunu kırıp, eşi ve onun üzerine sıcak su döken Mehmet Üçok, adli kontrolle serbest kalmasının ardından yapılan itiraz sonrası tutuklandı.

14:20 - 23/04/2024 Salı
DHA
Mehmet Üçok tutuklanarak cezaevine gönderildi
Mehmet Üçok tutuklanarak cezaevine gönderildi

Olay, 21 Nisan'da İhsaniye Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yüzde 45 bedensel engelli Niyazi ile eşi Çiğdem Gedik, üst katlarında oturan Mehmet ve eşi Esra Üçok'la 'gürültü' ve balkona asılan çamaşırlara su dökülmesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Mehmet Üçok komşusu Niyazi Gedik'e yumruk atıp, burnunu kırdı. Üçok, ardından apartmanın önündeki Gedik çiftinin üzerine sıcak su döktü.


Çift Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Üçok gözaltına alındı.

Üçok işlemleri sonrası adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti. Üçok, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Üçok, bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Konya'da dehşete düşüren olay: Parkta oturan iki öğrenciye bahçe makasıyla saldırdı

Konya'da lise 3'üncü sınıf öğrencisi A. A.(17), kız arkadaşı A.G. (17) ile parkta otururken yanlarına gelen Ahmet Aydın'ın (61) dal budama makasıyla saldırısında göğsünden yaralandı. Aydın, olayın ardından tutuklanırken, 2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören A.A. taburcu oldu. A.A., ''İkimiz de oruçtuk ve çok susamıştık. Gezerken parkta ağaç altında bankı görünce birlikte oturduk. Kız arkadaşım dizime yattı. Arkadan tanımadığım bir insan gelip, 'Mahallenin namusunu kirlettiniz' dedi ve küfretti. Ben de 'Biz bir şey yapmadık, gidelim istersen. Küfretmene gerek yok' dedim. 'Sana mı soracağım?' diyerek bana yumruk attı. Sonra da elindeki bahçe makasını bana doğru savurdu'' dedi.


#Amasya
#Mehmet Üçok
#İhsaniye Mahallesi
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