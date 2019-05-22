Engelliler kimseye muhtaç olmayacak

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, tekerlekli sandalyedeki engelli insanların kolaylıkla binip kullanabilmesi için Genç Girişimci Burcu Aydemir’in tasarladığı ve Türkiye’de bir ilk olan elektrikli otomobili inceledi. Gültak; engelli insanların en büyük hayallerinden birisinin de günlük işlerini yaparken kimseye muhtaç kalmamak olduğuna dikkat çekerek; “Türkiye’de ilk kez, genç girişimci Burcu Aydemir tarafından tasarlanan bu otomobil, engelli insanlarımızın ulaşımda yaşadığı güçlükleri büyük oranda ortadan kaldıracak bir araçtır. Engelli vatandaşımız, özel tasarım bu otomobile akülü aracıyla binip direksiyonun başına kadar geçebilecek ve istediği yere rahatlıkla gidebilecektir” dedi.

‘HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ’

Başkan Gültak; günlük hayatın akışı içerisinde birçok sorun ve güçlükle karşılaşan engelli insanların bakış açısıyla değerlendirildiğinde, bu otomobilin büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi. Gültak; “Ülkemiz ve insanlarımız için üreten, yeniliklere imza atan, girişimci insanlarımızın her zaman yanındayız, Akdeniz Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Kim ki insanlarımız, hele de engelli vatandaşlarımız için elini taşın altına koyuyorsa, bütün yüreğimizle desteklemek hem görevimiz hem de gönül borcumuzdur” diye konuştu.

ÖZGÜRLÜKLERİ ARTACAK

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Engelli insanlarımızla empati kurabildiğimizde, özel tasarım bu aracın taşıdığı önem ve değer çok daha iyi anlaşılacaktır. Engellilerimizin özgürlüklerini artıracak bu değerli projeyi hayatımıza kazandırmalarından dolayı genç girişimcimiz Burcu Aydemir ve ekibini tebrik ediyorum. Engelli insanlarımızın hayatına dokundukları, onların yaşamını kolaylaştıracak bu özgün otomobili tasarlayıp kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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‘ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK’

Girişimci Burcu Aydemir ise, projeye katkı ve destekleri nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür etti; tasarladığı elektrikli otomobili engelli insanların hizmetine sunacak olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi. Aydemir, “Engel Tanımayan Araç (ETA) adını verdiğimiz bu otomobilin, engellilerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracağına inanıyorum. Özellikle akülü sandalyelerinden hiç inmeden ve kimsenin onları taşımasına gerek kalmadan bu otomobile binebilecek olmaları onlar için büyük bir kolaylık olacak” dedi.

ÇİFT, DAHA ÖNCE DE GYROCOPTER ÜRETMİŞTİ

Öte yandan genç girişimciler Burcu Aydemir ve eşi Cem Aydemir; daha önce de Akdeniz Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen bir hangarda, Türkiye’nin ilk yerli ve milli ‘Gyrocopter’ini (CayroKopter) üretmişlerdi. Yaklaşık 9 yıllık bir AR-GE çalışmasının ürünü olan yüzde 100 milli ve yerli hava taşıtı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bizzat incelenmiş, araç Cumhurbaşkanı’nın büyük beğeni ve takdirini kazanmıştı.