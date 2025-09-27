"Engelsiz Gazze" projesi kapsamında sanatla dayanışma etkinliği düzenlendi

Sosyal medyada AID'i görünce "projeyi nasıl büyütebilirim" düşüncesiyle onlara e-posta attığını aktaran Engin, "Ailemin de desteğiyle proje proteze yöneldi tamamıyla ve bu şekilde de ilerlemeye devam edecek inşallah. Şu ana kadar 10 kişiye protez desteği sağladık. Cemal Toy'un ve diğer sanatçıların bağışlamış olduğu resimlerin müzayedesini yaptık. Bunun gibi birçok kermes ve etkinlik düzenledik." diye konuştu.