Enkaz altında 13 gün saydık ama 5 günmüş

Depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 26 yaşındaki Mustafa Elşirkad, enkaz altındaki 105 saati dua ederek geçirdiğini anlattı. Enkazdan 8 yaşındaki yeğeni Ahmet Osman ile çıkarıldıktan sonra Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elşirkad, bir yakınının evine yerleşti. Depreme uykuda yakalandıklarını anlatan Elşirkad, “Bina yıkılırken ben hemen çöktüm. Ailem benim yanımdaydı onlar ayakta kaldı. Bina tamamen yıkıldığında babam, abim ve kardeşim o anda vefat ettiler” dedi. Elşirkad, yeğeninin de duvarın altında kaldığını gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: Onu da çektim yanıma, sesimizi duyurmaya çalıştım. Biz beş gün enkazın altında kalmıştık ama 13 gün sanıyorduk. Açlıktan çok susuzluk vardı. Allah bize yardım etti, açlık ve susuzluğumuzu giderdi. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Hep dua ettik.