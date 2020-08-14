Erbakan’a son görev

Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefat eden kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı. Fatih’teki evinde yaşlılıktan kaynaklı sebeplerle 92 yaşında vefat eden Erbakan’ın cenaze namazı, dün öğle vakti Fatih Camisi’nde kılındı. Erbakan’ın naaşı namazın ardından Merkezefendi Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.
YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI
Cenazede Kemalettin Erbakan’ın oğlu Hüseyin Erbakan ile yeğeni Fatih Erbakan’ın yanı sıra damadı Ekrem Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2. Abdulhamit Han’ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim hazır bulundu.