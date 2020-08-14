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İSTANBUL

Erbakan’a son görev

Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın vefat eden 92 yaşındaki kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı. Erbakan’ın cenazesi dün öğle vakti Fatih Camii’nde kılınan namazın ardından Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi. Törende taziyeleri Erbakan’ın oğlu Hüseyin Erbakan ve yeğeni Fatih Erbakan kabul etti.

Talha Menteş Yeni Şafak
Cenazede Kemalettin Erbakan’ın oğlu Hüseyin Erbakan ile yeğeni Fatih Erbakan’ın yanı sıra pek çok isim hazır bulundu.
Cenazede Kemalettin Erbakan’ın oğlu Hüseyin Erbakan ile yeğeni Fatih Erbakan’ın yanı sıra pek çok isim hazır bulundu.

Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefat eden kardeşi Kemalettin Erbakan son yolculuğuna uğurlandı. Fatih’teki evinde yaşlılıktan kaynaklı sebeplerle 92 yaşında vefat eden Erbakan’ın cenaze namazı, dün öğle vakti Fatih Camisi’nde kılındı. Erbakan’ın naaşı namazın ardından Merkezefendi Mezarlığı’ndaki Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Kemalettin Erbakan

YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenazede Kemalettin Erbakan’ın oğlu Hüseyin Erbakan ile yeğeni Fatih Erbakan’ın yanı sıra damadı Ekrem Arıkan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 2. Abdulhamit Han’ın torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Abdullah Sevim hazır bulundu.

Kemalettin Erbakan vefat etti
GÜNDEM
Kemalettin Erbakan vefat etti
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