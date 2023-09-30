Erbaş: Kur'an ve Sünnet çizgisinde bir eğitimi önceliyoruz

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de hem ilahiyat fakültelerimizde hem imam hatip liselerimizde hem de Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, yani Kur'an kurslarımız, eğitim merkezlerimiz, doğru dini bilgiyi en güzel bir şekilde veren ülke bizim ülkemizdir. Yani aşırılıklardan uzak, hurafelerden uzak, Kur'an ve Sünnet çizgisinde bir eğitimi her zaman önceliyoruz."