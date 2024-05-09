Erbaş’tan Albayrak ailesine taziye ziyareti

Dün akşam saatlerinde grubun Topkapı’daki Albayrak Genel Merkezi’ne gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, yönetim kurulu üyeleri Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir araya gelerek baş sağlığı diledi. Ziyaretine Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Erbaş, Gülbeyaz Albayrak'ın ruhu için dua etti. Albayrak ailesi de Erbaş'a taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valideleri Hacı Gülbeyaz Albayrak’ı Hakk’a uğurlayan Albayrak ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
#Albayrak Holding
#Gülbeyaz Albayrak
#Diyanet işleri Başkanlığı
il y a 20 heures