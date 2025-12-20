Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon resmi törenle açıldı

"19 tane mekanik tesisi, 41 tane pistimiz ve 112 kilometre pist uzunluğumuzla Develi Kapı, Hisarcık Kapı, Tekir Kapı, Hacılar Kapı olmak üzere 4 bölgeden rahatlıkla bu imkanlardan faydalanacağınız bir kayak merkezinden söz ediyoruz. Sezonumuzu 2 gün önce başlattık. Bugün de resmi açılışını yapıyoruz. Kar yağmaya başladı ama pistlerimizin daha sağlıklı olması için tam 154 adet kar ünitesi ile 250 bin ton suni kar üreterek pistlerimizi kullanılabilir hale getirdik. Aynı zamanda gece kayağımızın da olduğunu anımsatıyorum. Dolayısıyla hafta sonları cuma cumartesi akşamları gece kayağı da yapılıyor"