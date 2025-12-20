Kış turizmi Hakkari’de canlandı: Mergabütan’da sezon açıldı

Hakkari'de son günlerde etkili olan kar yağışının ardından hazırlıkları tamamlanan 2 bin 800 rakımdaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezi, bakım ve onarım çalışmaları ile son yağışların ardından hizmete hazır hale getirildi.
Kayak sezonunun açıldığı merkeze gelenler, snowboard ve kayak takımlarıyla, çocuklar da kızaklarla kayarak zaman geçirdi. Kentte yarışlara hazırlanan kayak sporcuları da antrenörleri eşliğinde antrenmanlara başladı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gazetecilere, kayak merkezinde kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşmasıyla pistlerin snowtrakla hazır hale getirildiğini söyledi.
Merkezin bugün itibariyle sezona açıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ise kayak merkezinin kış sporlarının gözde merkezlerinden olduğunu ifade etti.