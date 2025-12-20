Kış turizmi Hakkari’de canlandı: Mergabütan’da sezon açıldı

"Buraya yağan kar çok kaliteli. Kayakseverlerin en çok aradığı kar türlerinden biri. Pistler de kar sıkıştırma araçlarıyla sıkıştırıldıktan sonra hazır getirildi. İnsanlar burada keyifle kayak yapıyor. Burası merkeze yakın olması ve kar kalitesi nedeniyle çok tercih ediliyor. Sezonu en erken açan merkezlerden birisiyiz. İran ve Irak'a sınır olmamız, yanı başımızda Van, Şırnak, Diyarbakır, Mardin gibi illerin olması ve oralarda çok alternatif olmadığı için insanlar buraya tercih edebiliyor."