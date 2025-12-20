Yeni Şafak
Yüksekova’da kış sert yüzünü gösterdi: Buz sarkıtları 2 metreyi geçti

Yüksekova'da kış sert yüzünü gösterdi: Buz sarkıtları 2 metreyi geçti

16:1820/12/2025, Cumartesi
IHA
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuklar sebebiyle buz sarkıtları 2 metreyi geçti.

İlçede son bir ay başlayan dondurucu soğuk hayatı olumsuz yönde etkiledi. 

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dondurucu soğuklar sebebiyle ilçe buz kesti. 

Dondurucu soğuklar yüzünden evlerin çatılarından uzanan buz sarkıtları 2 metreyi aştı.

Bununla beraber ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olurken, yüksek kesimler 30 santimetreyi buldu.Öte yandan, karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerdeki yollarda zorlu karla mücadele çalışmasına aralıklı devam ediyor.

