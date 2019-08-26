Erdoğan: Ne Dicle ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programa katıldı.

Program dolayısıyla Okçular Vakfına ve vakfın yöneticilerine şükranlarını sunan Erdoğan, Okçular Vakfının bu yıl ki kutlama programını KKTC'den başlatmasıyla Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki dayanışmanın seviyesinin dost düşman herkese gösterildiğini söyledi.

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci sene-i devriyesinin ülke ve millet için kutlu ve mübarek olmasını dileyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Demiri demirle dövenlerin, Anadoluyu irfan, hikmet ve aşkla yoğuranların destanına şahitlik etmek üzere bir kez daha Ahlat'tayız, Malazgirt'teyiz. Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklarda aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Az önce Ahlat Kabristanı'nı dolaştık, dualarımızı ettik. Ondan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki inşaatı ziyaret ettim. İnşallah önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bitmiş olacak. Ahlat böyle muhteşem bir esere kavuşmuş olacak. Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünde cesaretleriyle, mücadeleleriyle Anadoluyu bize ebedi vatan kılan şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Sultanların Şahı, Alperenlerin Serdarı, Anadolu'nun Fatihi, Malazgirt'in Muzaffer Komutanı Sultan Alparslan'ı hürmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Rabbim onları fedakarlıklarının karşılıkları olarak Resulü Ekrem efendimize komşu eylesin. Mevlam bizleri de son nefesimize kadar şehitlerimizin kutlu yolundan, sırat-ı müstakimden ayırmasın."

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'Haluk Dursun Hocamız geride eşsiz bir miras bıraktı"

Erdoğan, geçen hafta trafik kazasında yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a rahmet dileyerek, şunları söyledi:

"O da burayı kontrole gelmişti. Haluk Dursun Hoca, hep 'Ahlat'ı görmeden tarihi anlayamazsınız' derdi. O bir tarihçiydi. Mevla'da ondan emanetini bir Ahlat yolculuğundan dönerken aldı. Ömrünün tamamını ilme, tarihe ve kültüre adayan Haluk Dursun Hocamız yetiştirdiği öğrencilerle, ilmi alandaki eserleriyle, bürokrasideki dürüstlüğü ve gayretiyle geride eşsiz bir miras bıraktı. Haluk Dursun Hoca bu dünyadan ayrılmadan önce bize 'Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırtmama' vazifesi de verdi. Ben de diyorum ki Haluk Hoca, inşallah bizler de hem devlet hem de sivil toplum olarak senin emanetine sahip çıkıp, Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız."

'Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini bilmezlerin, bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı münasebeti ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Sultan Alparslan 'Size öyle bir vatan bıraktık ki ilelebet sizin olacaktır' dedi. 9,5 asır önce Ahlat'ta, 1 asır önce Çanakkale'de bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bizi bölmeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz'' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Erdoğan: Kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz

OYNAT 00:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı münasebeti ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta trafik kazasında yaşamını yitiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a rahmet dileyerek, şunları söyledi: 'inşallah bizler de hem devlet hem de sivil toplum olarak senin emanetine sahip çıkıp, Dicle'nin, Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız' dedi. BiP'te paylaş

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