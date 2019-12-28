Erdoğan AK Parti kongre sürecini başlattı: Merak edilen tanıtım filminin gizemi açığa çıktı

AK Parti sosyal medya hesabı üzerinden bugün yayınladığı yaplaşımla “İnandığın Yolda Yürü” sloganını kullanarak 7. Olağan Kongre sürecinin kampanyasını resmen başlattı.

#İnandığınYoldaYürü pic.twitter.com/IXuraNWoos — İnandığın Yolda Yürü (@inandiginyol) 24 Aralık 2019

Bu kez farklı bir iletişim stratejisi izleyen AK Parti, önce 23 Aralık Pazartesi günü bir ön tanıtım filmi ile medyada yer aldı ancak film logosuz olarak ekranlarda döndü.

OYNAT 01:31 ''İnandığın Yolda Yürü'' Günlerdir televizyonlarda ve sosyal medyada izlediğimiz 'İnandığın Yolda Yürü' tanıtım filminin gizemi açığa çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi seslendirdiği mektubu ile asıl film görücüye çıktı. AK Parti kadrolarının 7. Olağan Büyük Kongre'ye bu sloganla gittiği açıklandı. BiP'te paylaş

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Tanıtım filmini Erdoğan seslendirdi

Bugün ise AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi seslendirdiği mektubu ile birlikte asıl film görücüye çıktı. AK Parti kadrolarının 7. Olağan Büyük Kongre’ye “Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü” sloganı ile gittiği açıklandı.

7. Olağan Kongre Sürecimiz başlamıştır.



Kendin için, ailen için, Türkiye için #İnandığınYoldaYürühttps://t.co/u5yNbaYHTt pic.twitter.com/HN2b9svQi9 — AK Parti (@Akparti) 28 Aralık 2019

Öte yandan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre sürecine ilişkin paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: