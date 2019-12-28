Erdoğan AK Parti kongre sürecini başlattı: Merak edilen tanıtım filminin gizemi açığa çıktı

AK Parti sosyal medya hesabı üzerinden bugün yayınladığı yaplaşımla “İnandığın Yolda Yürü” sloganını kullanarak 7. Olağan Kongre sürecinin kampanyasını resmen başlattı.
#İnandığınYoldaYürü pic.twitter.com/IXuraNWoos
#İnandığınYoldaYürü pic.twitter.com/IXuraNWoos— İnandığın Yolda Yürü (@inandiginyol) 24 Aralık 2019
Bu kez farklı bir iletişim stratejisi izleyen AK Parti, önce 23 Aralık Pazartesi günü bir ön tanıtım filmi ile medyada yer aldı ancak film logosuz olarak ekranlarda döndü.
Tanıtım filmini Erdoğan seslendirdi
Bugün ise AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi seslendirdiği mektubu ile birlikte asıl film görücüye çıktı. AK Parti kadrolarının 7. Olağan Büyük Kongre’ye “Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü” sloganı ile gittiği açıklandı.
7. Olağan Kongre Sürecimiz başlamıştır.
Kendin için, ailen için, Türkiye için #İnandığınYoldaYürühttps://t.co/u5yNbaYHTt pic.twitter.com/HN2b9svQi9
7. Olağan Kongre Sürecimiz başlamıştır.
Öte yandan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre sürecine ilişkin paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
- AK Parti Genel Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı
- RECEP TAYYİP ERDOĞAN
- Kuruluşumuzdan bugüne, inandığımız değerleri korumak için çıktığımız kutlu yürüyüşte, milletimizin gösterdiği istikameti kendimize yol bildik. Bu doğrultuda içeride ve dışarıda haklı mücadelemizi her daim sürdürdük.
- Millet ve hizmet aşkıyla başlayan yolculuğumuzu, ulaşımdan eğitime, kültürden sağlığa, savunma sanayisinden enerjiye, başardığımız yüzlerce hedefle taçlandırdık. Ülkemiz için her zaman daha iyisini, en iyisini arzuladık.
- Geldiğimiz noktada, Türkiye’nin partisi olarak yeni bir döneme kucak açıyoruz.
- Yola çıkış amacımızı unutmadığımız gibi bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlara da asla müsaade etmedik. Siyasetimizin merkezinden insan, sevdamızdan Türkiye eksik olmadı. Bu uğurda milletimizle omuz omuza yeni mücadelelere atılmaya ilk günkü aşkla bir kez daha hazırız.
- Türkiye için içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelelere devam edecek, inandığımız yolda yürüyeceğiz.
- Tek vücut hâlinde hareket ederek tüm Türkiye’de gerçekleştireceğimiz il-ilçe-belde kongreleri milletimiz ile yeniden kucaklaşmamıza vesile olacaktır. AK Parti teşkilatları olarak hazırladığımız kurumsal kimliğe uymamız ve bu kimlikte belirlenmiş hususların dışına çıkmamamız elzemdir.
- Gerçekleştireceğimiz kongrelerimizin partimiz ve memleketimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlere inanıyor ve güveniyorum.
- Allah yar ve yardımcımız olsun…