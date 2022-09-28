Erdoğan Atina’yı uyardı: ABD sizi kurtaramaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, adaları silahlandıran Yunanistan’ı “Amerika’dan Avrupa’dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz” diye uyardı.

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Mersin’deki saldırıya ve Yunanistan’ın adaları silahlandırmasına tepki gösterdi. Erdoğan özetle şunları söyledi: Türkiye olarak, Ege ve Akdeniz’in ne insan kanıyla, ne gözyaşıyla, ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz tüm kalbimizle barış, huzur istiyoruz. Kendi vatanımızla birlikte bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz.

HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ

Anlaşmazlıklarımızı uluslararası hukuk temelinde, hakkaniyete uygun biçimde diyalogla çözmek istiyoruz. Şimdiye kadar hep şunu savunduk: Biz ne hak yeriz, ne de hakkımızı yediririz. Milletimizin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Mavi Vatan’daki çıkarlarını sonuna kadar savunmaktan asla çekinmeyiz. Birileri İzmir’in Yunan’dan kurtuluş gününü Osmanlı’ya hakaret haline getirirken, biz işte bu tür vizyoner projelerle ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz.

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ÜÇ BUÇUK SOYSUZ

Birileri Batı’ya öykünüp kendi ecdadına küfrederken, biz hiçbir komplekse kapılmadan tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da aynı hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Zulmü alkışlamayacak, zalimi sevmeyecek, gelenin keyfi için geçmişimize sövenlerden olmayacağız. Hele hele üç buçuk soysuzun ardında asla zağarlık yapmayacağız. Zağarlık, köpeklik yapmayacağız.

PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ

Yunanistan’ı kışkırtarak, üzerimize salanların niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Karası, denizi ve havasıyla ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek, ama vaktimizi, enerjimizi, dikkatimizi dağıtmaya yönelik kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken, hedeflerimizden kesinlikle sapmayacak, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

KENDİNİZE GELİN

Batı Trakya’ya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz ve imkanlarımız bunların çok ötesinde. Ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Netice itibariyle, o topraklarda yüzlerce yıllık emeğimiz ve halen yaşayan çok sayıda soydaşımız, dindaşımız var. Bunlar adına yaşanan gelişmelerden üzüntü duymak da vazifemizdir. Batı Trakya’da herhangi bir derneğin veya okulun adında Türk ifadesinin geçmesinden rahatsızlık duyan Yunanistan’a Başbakanı’na Cumhurbaşkanı’na hatırlatmak isteriz: Kendinize gelin. Amerika’dan Avrupa’dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz.

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Batı üç maymunu oynuyor

Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapan Akdeniz'in bugün gerilimle, enerji rekabetiyle, son dönemde de göçmen ölümleri ile anılmasından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Erdoğan, “Suriye'deki savaş ve katliamlardan kaçan çoğu çocuk ve kadın binlerce mazlum, son nefesini Akdeniz'in azgın sularında verdi. Batılı ülkeler tam 11 yıldır bu ölümlerin önüne geçmek yerine, yaşanan trajediler karşısında üç maymunu oynamayı tercih etti. Bölgesel krizleri engelleyecek, çatışmaları sonlandıracak, insanları göçe zorlayan sebepleri ortadan kaldıracak hiçbir adım atılmadı. Dahası mültecilere kapanan kapılar, insanımızı katleden PKK'lı teröristler ile FETÖ'cü alçaklara sonuna kadar açıldı. Bize komşuluk hakkından bahsedenlerin her şeyden önce bu insanlık ve demokrasi düşmanlarına göz yummaması gerekir” dedi.

Yılbaşından sonra rakamları göreceğiz

Türkiye’nin salgının sağlık krizi boyutunu alnının akıyla atlattığını, küresel ekonomik krizin menfi yansımalarını da başarıyla yönettiğini ifade eden Erdoğan diğer ülkelerin enflasyonun yanında durgunluk ve beraberinde gelecek işsizlik tehdidiyle cebelleştiğini kaydetti. Erdoğan, “Bizim hem iş gücüne katılım hem de istihdam oranlarımız giderek artıyor. Yılbaşından sonra ekonomideki rakamları, ekonomideki istikrarı, ekonomideki güçlenerek yürümeyi de hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

2023’te rekor oyla kazanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için AK Parti’nin il başkanlarına önemli görevler düştüğünü anlatarak şöyle konuştu: “Şu üç şeyi yapmaktan asla bıkmayacak, asla geri durmayacağız. Birincisi, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıdır. İkincisi, gencinden yaşlısına her kesimden insanımızın hayatına dokunan eser ve hizmetlerimizdir. Üçüncüsü, muhalefet sadece lafla vakit öldürürken, 2053 vizyonuyla ülkemizin geleceğine dair hayali, programı ve projesi olan tek siyasi hareket olduğumuzu anlatmamızdır. Bunları milletimize her fırsatta anlattığımızda ve onların gönül dünyalarına girdiğimizde, 2023’te müjdeyi vereyim, rekor bir oyla cumhurbaşkanı ve Meclis seçimlerini Allah’ın izniyle göğüsleyebiliriz. Ben inanıyorum. İnandığıma göre bu işi Allah’ın izniyle başaracağız.”

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Muhalefet zorunlu emekliliğe ayrılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programında da kadınlara seslendi. Erdoğan şunları söyledi: Geçmişte kimi cehaletten, kimi dış etkilerden kaynaklanan sebeplerle kadınlarımızın sıkıntılar çektiği elbette bir gerçektir. Sadece başörtüleri sebebiyle polis copları altında üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla birlikte inletildiği durumları herhalde yok sayamayız.

GELMEYİN BU OYUNA!

Artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kadınlarımıza, kızlarımıza zulmedilemez, o dönem bitti. Bunu biz başardık. CHP, birkaç başörtülüyü buluyor, yakasına rozet takıyor, 'Sizden yanayız...' O kardeşlerime sesleniyorum, gelmeyin bu oyuna. Bu oyuna gelişiniz bu ülkede bu işi hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur.

PARTİLERİ TASFİYE EDECEK

Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. Kifayetsiz muhterisleri önce kendi partileri tasfiye edecek, sonra da milletimiz hepsini siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracak. Bugüne kadar 15 seçimde bunu başarmış bir parti olarak 2023'te daha büyük zaferlere imza atmamızın önünde hiçbir engel yoktur.

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