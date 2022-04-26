Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü: İstanbul sürecini herkes desteklemeli

Türkiye’nin savaşı sona erdirme ve iki ülke liderlerini bir masa etrafında buluşturma çabaları sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya ve Ukrayna temaslarından önce Ankara’ya kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genel Sekreter Guterres’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler değerlendirildiği kabulde BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul Sürecinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

ÇÖZÜM DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

BUGÜN PUTİN’LE GÖRÜŞECEK

Savaşı sonlandırmak için diyalog süreci başlatmak istediğini söyleyen ve bu anlamda Ankara ziyareti oldukça önem kazanan BM Genel Sekreteri Guterres, bugün Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Guterres, perşembe günü ise Kiev’de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek.

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BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Eri Kaneko, Guterres’in Putin ile görüşeceğini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile öğle yemeği yiyeceğini açıklamıştı. Guterres’in Ukrayna’da ise Zelenski ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile birlikte BM yetkilileriyle görüşeceği duyurulmuştu.

DÜNYA Putin’in 26 Nisan’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek