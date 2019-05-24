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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sandığın hakkını vereceğiz

Erdoğan: Hırsızlara bu işi bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ay sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yapılacağını anımsatarak, "Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verilen hutbenin ardından cuma namazını kıldı.

Namazın ardından Erbaş tarafından okunan duadan sonra kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.

Ramazanın mübarek olması temennisinde bulunan Erdoğan, cuma gününde açılan caminin Eyüpsultan'a ve tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diledi.

Külliyenin maksadına uygun kullanılması temennisini dile getiren Erdoğan, Eyüpsultan'a güzel bir eser kazandırılmış olduğunu belirterek, Allah'tan Torun ailesinin sadaka-i cariyesini kabul etmesini istedi.

Caminin yer aldığı bölgenin yoğun şekilde geliştiğini anlatan Erdoğan, Osmanlı'dan beri kültürde önce merkezde camiler ve mescitlerin yer aldığını, sonrasında binaların yapıldığını ancak burada önce binalar, sonrasında da caminin inşa edildiğini kaydetti.

Erdoğan, caminin erkek-kadın mescidi ve konferans salonuyla adeta bir külliye gibi faaliyette bulunacağını dile getirerek, etrafının da Selçuklu mimarisinin güzel bir örneğinin teşkil ettiğini söyledi.

Başta müftülük olmak üzere görev yapacakların bu işin hakkını vermeleri gerektiğini belirten Erdoğan, "Buralardan yetişecek yavrularımız bizler için büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle de tekrar Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerife kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bu mübarek ayın alem-i İslam'ın intibahına, ittihadına vesile olmasını da Rabb'imden niyaz ediyoruz" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camisi'nin açılışına katıldı.

"İslam ülkelerinde sıkıntılar yaşanıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıkıntılı bir ramazan geçirildiğini vurgulayarak, Suriye'de, Arakan'da, Afganistan'da ve Libya'da olsun tüm İslam ülkelerinde ne yazık ki sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Bu sıkıntıların da aşılması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Şimdi önümüzde bir ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Değil mi? Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım."

Erdoğan'ın çağrısıyla tüm şehitler için dua okundu.

Törene, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan, selamladığı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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