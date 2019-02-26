Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Hocalı Katliamının 27. yılı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum gününü kutladı.
Detaylar geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Hocalı Katliamının 27. yılı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum gününü kutladı.
Detaylar geliyor.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.