Erdoğan ile Deby basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

En kısa zamanda ticaret hacmimizi 100 milyon dolara çıkarmanın azmi ve kararlılığı içerisinde olacağımızı teyit altına aldık.

Terörle mücadeleyi de ele aldık, FETÖ ile mücadelede verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Çad ve diğer Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız.

Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomi Komisyon Toplantısı’nı yapmayı planlıyoruz.