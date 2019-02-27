Gündem Erdoğan ile Deby basın toplantısında konuştu
POLİTİKA

Erdoğan ile Deby basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

En kısa zamanda ticaret hacmimizi 100 milyon dolara çıkarmanın azmi ve kararlılığı içerisinde olacağımızı teyit altına aldık.

Terörle mücadeleyi de ele aldık, FETÖ ile mücadelede verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.

Çad ve diğer Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız.

Önümüzdeki dönemde Karma Ekonomi Komisyon Toplantısı’nı yapmayı planlıyoruz.

Dünyanın gözüMavi Vatanda

Dünyanın gözüMavi Vatanda

TSK tarihinin en büyük deniz tatbikatı gerçekleştiriliyor.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Kocamaz aday olamayacak

Kocamaz aday olamayacak

​YSK, günlerdir tartışılan konuya ilişkin kararını verdi.

Yine aynı oyun sahnede

Yine aynı oyun sahnede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin birliğine saldırılar arttı.
CHPnin adayının itirazı reddedildi

CHPnin adayının itirazı reddedildi

​Adaylığı düşürülmüştü, YSK nihai kararı verdi.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Vestel amiral gemisini tanıttı

Vestel amiral gemisini tanıttı

​Barselona'daki fuara damga vuran projeler.

Beştepede kritik görüşme

Beştepede kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kushner'ı kabul etti.
Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

Trump ile Kim ortak basın açıklaması yaptı.
Yatırımcılara altın tavsiyeler

Yatırımcılara altın tavsiyeler

Uzmanlar dövizde düşüş altında yükseliş bekliyor.
Yüzde 92evet dedi

Yüzde 92evet dedi

​Tanzim satış uygulamasına yönelik ilk anket.
Hindistanla iş birliğine hazırız

Hindistanla iş birliğine hazırız

Pakistan Başbakanı'ndan ​Keşmir'le ilgili açıklama.
Keşmir sorunu hemen çözülmeli

Keşmir sorunu hemen çözülmeli

​Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.