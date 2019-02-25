Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet edecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

31 Mart'ta Tokat'tan iradesine, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz.

Bugün ilçeler hariç 17. ildeyim ve devam ediyoruz. 31 Mart İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin habercisi olsun.

Tokat ihmal edilmiş bir şehirdi. Sizlerin desteği ile iktidara geldiğimizde iller arasında öz-üvey ayrımını ortadan kaldırdık.

Tokat'ta 15 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapacağız. Tokatlı çiftçilerimize bugüne kadar 940 milyon tarımsal destek verdik.

IMF'ye borcu bitirdik

Türkiye layık olduğu yatırımlara ancak bizim dönemimizde kavuştu. Son 17 yılda Türkiye ekonomisini 3.5 kat büyüttük. Milli geliri 11 bin dolara çıkardık. İhracatımız 170 milyar dolara çıktı. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'tan yüzde 8,4'e düşürdük. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bay Kemal yine IMF'ye giderler diyor, bay Kemal IMF'ye bu ülkeyi siz muhtaç ettiniz, siz. Mayıs 2013, 23,5 milyar dolar borç ödemesi bitti, sıfırlandı. Ve geldiler bizden 5 milyon euro borç istediler. Arkadaşlar bana bunu sorunca 'verin' dedim. Baktılar ki bu çılgın Türkler bu işi ciddiye aldılar, vazgeçtiler.

Yarın da gittikleri yere ihanet ederler

Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu, kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir.