Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Milli olarak geliştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor.https://t.co/stJ5AIiGm1 — Yeni Şafak (@yenisafak) August 30, 2020

Erdoğan, "Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir" dedi.

"Savunma sanayisi alanında koordinasyon eksikliğine tahammülümüz yok"

"Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır. Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Savunma sanayisi alanında koordinasyon ve eş güdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışında üretilmesine asla razı değiliz."

Erdoğan, "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak" dedi.

FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Roketsan'ın Lalahan Yerleşkesi'ne geldi. 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılmak üzere gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şeref defterini imzaladı. Erdoğan, daha sonra yerleşke içinde düzenlenen toplantıda yetkililerden yürütülen projeler hakkında bilgi aldı, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni inceledi. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı.

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