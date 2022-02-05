Erdoğan Rusya-Ukrayna krizinde Batı’nın tutumunu eleştirdi: Batı çomak sokuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna geriliminde olası arabuluculuk öncesi ilk nabzı tuttuğu Ukrayna dönüşünde Batı’nın tavrını eleştirirken, terörle mücadeleden doğal gaza ve iç politikaya ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Ukrayna’ya gerçekleştirdiği ziyaretteki temasları hakkında bilgi veren ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısının 10’uncusunu icra ettiklerini anımsatan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini, konsey toplantısında ise Ukrayna’yla mevcut iş birliği, askeri, siyasi, ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele aldıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltilen sorular ve yanıtları özetle şöyle:

NEREYE DERSENİZ GELİRİM

“Tansiyonun düşürülmesi için gereken katkıyı vermeye hazır olduğumuzu Sayın Zelenski’ye özellikle belirttik. Kendileri de “Bu tür bir adımda, üzerime ne düşünüyorsa, bunu yapmaya hazırım. Bana telefon açtığınız anda hemen ertesi gün, iki gün sonra, ne derseniz, nereye diyorsanız ben oraya çıkar gelirim” dedi. Bu konuda liderler seviyesinde bir zirveye veya teknik düzeyde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik.”

BATI ÇÖZÜME KATKI SAĞLAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimde uluslararası basının bir kısmı ile ABD ve İngiltere’nin başını çektiği devletlerin tansiyonun yükseltilmesi yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, şunları kaydetti:

“Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümünde katkı diye bir şey sağlamadı. Sadece adeta çomak sokuyorlar diyebilirim. Şu anda Avrupa’da bu işi çözmeye yönelik olarak lider noktasında ciddi sıkıntı var. Biden da şu an itibariyle bu sürece henüz olumlu yaklaşım sergileyemedi. Sayın Putin’le yapacağımız görüşmeden sonra eğer arabulucu bir sıfat bize yüklenirse, bu sıfatla bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi de inşallah yapmaya çalışırız.”

BENDE UMUT DOĞDU

Türkiye’nin henüz bir araya gelmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i bir araya getirip getiremeyeceğine yönelik soru üzerine Erdoğan, Putin’in Türkiye’nin daveti üzerine, Çin’den döndükten sonra Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği yönünde olumlu bir dönüşünün olduğunu anımsattı.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi tarihi kararlaştıracağız. Sonra da Sayın Putin ile Sayın Zelenski’yi üst düzeyde bir araya getirmek üzere inşallah bu toplantıyı yapalım istiyoruz. Sayın Zelenskiy ile olan mutabakatımız bu istikamette. Bunu alt düzeylere indirmeden inşallah üst düzeyde gerçekleştirebilirsek, buradan alacağımız neticenin bölgede yeni bir oluşuma fırsat vereceğine inanıyorum. Zelenskiy ile görüşmede bende bu umut doğdu. İnşallah sonu da hayır olur” dedi.

İSRAİL GAZINI KULLANIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İsrail gazı için tek yol olarak gözükmesi konusunu değerlendirerek, “İsrail’le, Sayın Herzog’la bu konuyu da görüşeceğiz. Sayın Başbakan’la aynı şekilde yine bu konu görüşülecek. Biz, İsrail’le bu noktada geçmişte zaten yolumuzu açmıştık. Biz, İsrail doğal gazını ülkemizde kullanırız, kullanmanın ötesinde Avrupa’ya geçişi için de müşterek bir çalışmanın içerisine gireriz. Şimdi Sayın Herzog’la da inşallah Türkiye ziyaretinde bu konular bizim gündemimizde olacak” dedi.

IRAK GAZINDA KAZAN-KAZAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak’tan gelecek gaz, Irak’ın kuzeyinden mi olacak? Neçirvan Barzani ile görüştünüz geçenlerde. Merkezi yönetim değil herhalde, Kuzey Irak değil mi?” sorusu üzerine, şu bilgileri paylaştı:

“Neçirvan Barzani, Irak’ın kuzeyinde de olsa biz onunla Irak’ın merkezini de konuşabiliriz ve konuştuk. Neçirvan Barzani’yle olan dostluğumuz bizim çok çok farklıdır ve aramızdaki hukuk ileri derecededir. O da bu konuda elinden geleni yapacağını, döner dönmez merkezi yönetimle olsun, ilgililerle olsun konuyu görüşeceğini söyledi. İnşallah Irak doğal gazıyla ilgili de anlaşmalarımızı yapıp, oradan kazan-kazan esasına göre hem onlar kazanacak hem de biz kazanmış olacağız.”

REKLAM

Mücadelemiz barış için

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin Ukrayna medyasında İngiltere Başbakanı Johnson’ın ziyaretinden daha geniş yankı bulduğu anımsatılarak, “Putin belli bir yığınak yaptı. Masaya da güçlü oturmak ve bu yığınağın da boşa çıkmaması adına Putin’in Türkiye ziyareti öncesi bir girişimi olabilir mi? Olursa Türkiye’ye geldiğinde, masaya oturduğunda o görüşmenin niteliği nasıl olur?” sorusunun yöneltilmesi üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ben bardağın boş tarafından bakmak istemiyorum, dolu tarafından bakalım istiyorum. Bizim Rusya’yla şu anda ciddi manada ikili münasebetlerimiz var. Bunun için atılacak adımlar da önem arz ediyor. O bakımdan Sayın Putin’le olan görüşmeyi çok çok önemsiyorum. İşin tabi Ukrayna’yla olan boyutu çok daha büyük önem arz ediyor. Zira dünyanın gözü şu anda burada, “acaba Rusya-Ukrayna arasındaki bu sıkıntı nereye varacak?” diye. Tabi olayın en önemli yanı malum Donbas. Donbas konusundaki gelişmeler, sınır boylarındaki gelişmeler, bunların hepsi şu an itibariyle dünyanın bakışını da buraya yöneltmiş durumda. Temennim odur ki bu bölge barıştan, sulhtan ayrılmasın. Bunun için de bu mücadelemizi sürdürüyoruz.”

Teröristler çıldırmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin başarılı terörle mücadele operasyonları ve Kış Kartalı Harekatı’nın detaylarına yönelik soruya da şu sözlerle yanıt verdi:

“Kış Kartalı Harekatı da Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin inlerini başlarına yıkma irademizin bir adımı. Hem bu harekatta hem de bütün terörle mücadele operasyonlarında görev alan kahramanlarımızı kutluyorum. Tabii bu operasyonlarla iyice köşeye sıkışan teröristler çıldırmaya başladı. Çaresizliğin verdiği bir sonuç olarak, kendi aralarındaki telefon konuşmalarında terör örgütü üyelerine ‘herkes kendi başının çaresine baksın’ diye talimat geçiyorlar. Ama hiçbiri kaçacak delik bulamayacak. Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız. Teröristlere sınırlarımız içinde ve dışında nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız.”

REKLAM

Doğal gazın 4’te 3’ünü karşılıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili soru üzerine ise “Biz doğal gazda ve elektrikte zaten Avrupa ile mukayese edilmeyecek derecede bir sübvanse yaptık. Şu an Avrupa’nın en ucuz doğal gazı bizde. Geçen yıl elektrik faturalarında yüzde 50, doğal gaz faturalarında yüzde 75 oranında devlet olarak sübvansiyon sağladık. 2022’de de doğal gazın 4’te 3’ü hala sübvanse ediliyor. Dünya enerji noktasında büyük bir darboğazda. Biz bu darboğazı öngördük ve güçlü, sosyal devlet mantığıyla tedbirlerimizi aldık. Bundan sonraki süreçte de biz vatandaşımızı dara, zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız” dedi.

Erdoğan, Kadıköy’deki Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi'nin açılışını yaptı.

Dualarla kapıları açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını yapımı tamamlanan Prof. Dr. Osman Öztürk İncirli Bostan Camisi’nde kıldı. Erdoğan, cuma namazının ardından düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, caminin tüm Müslümanlar için hayırlı olmasını dileyerek, Prof. Dr. Osman Öztürk’ün kendileri üzerinde çok emeği olan bir hoca olduğunu söyledi. Erdoğan, “Erenköy’den ta Fatih’e kadar, onun yaz-kış demeden geliş gidişi ve bu yakada yaşayan bir insan olarak da bizler üzerindeki emeğini unutmak mümkün değil” diye konuştu. “Ya Allah bismillah” diyerek kurdeleyi kesen Erdoğan, vatandaşların yanına giderek, bir süre sohbet etti.