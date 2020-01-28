Erdoğan Senegal’de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Senegal’in başkenti Dakar’da Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunmasının ardından karşılama kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gambiya heyetinin tanıtılmasının ardından ikili görüşmeye geçildi.

AA Cumhurbaşkanı Erdoğan Dakar’da Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece saatlerinde ulaştığı Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı’nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in eşi Meryem Faye Sall, Senegal Devlet Bakanı Mahammad Boun Abadallah Dionne, Thies Bölge Valisi Mouhamadou Moustapha Ndao, Thies Valisi Moussa Diagne, Senegal’in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbacke ve Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman tarafından törenle karşılandı.

Senegal ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik ediyor.

Senegalli mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Senegal’in başkenti Dakar’da Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son ayağı olan Senegal’in başkenti Dakar’da gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda mevkidaşı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilere değinilmesinin yanında bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetler arası görüşme ve anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenecek ortak basın toplantısından sonra, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek Türkiye-Senegal İş Forumu’na katılması bekleniyor.