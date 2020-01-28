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POLİTİKA

Erdoğan Senegal’de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall’ın davetine icabetle geldiği Dakar’da resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı olan Senegal’in başkenti Dakar’da Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke marşlarının okunmasının ardından karşılama kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gambiya heyetinin tanıtılmasının ardından ikili görüşmeye geçildi.

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dakar’da Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece saatlerinde ulaştığı Dakar Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı’nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in eşi Meryem Faye Sall, Senegal Devlet Bakanı Mahammad Boun Abadallah Dionne, Thies Bölge Valisi Mouhamadou Moustapha Ndao, Thies Valisi Moussa Diagne, Senegal’in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbacke ve Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Nur Sağman tarafından törenle karşılandı.

Senegal ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik ediyor.

Senegalli mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Senegal’in başkenti Dakar’da Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son ayağı olan Senegal’in başkenti Dakar’da gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda mevkidaşı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilere değinilmesinin yanında bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetler arası görüşme ve anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenecek ortak basın toplantısından sonra, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek Türkiye-Senegal İş Forumu’na katılması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında bulunduğu Gambiya'da mevkidaşı Adama Barrow ile bir araya geldi. Erdoğan, 'Hafter'in sözcüsünün 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır.' açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok' dedi.


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