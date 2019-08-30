Gündem Erdoğan Şu anda bizim istediğimiz noktada değil
POLİTİKA

Erdoğan: Şu anda bizim istediğimiz noktada değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil" dedi. F-35'ler konusunda ise Erdoğan, "ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Melike Hatun Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

  • "İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil" ifadelerini kullanan Erdoğan, "İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı" şeklinde konuştu.

BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz

Erdoğan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili de "BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız" ifadelerini kullandı.

Geçici de olsa mutabakat sağladı

Erdoğan, "20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı" açıklamasında bulundu.

Davutoğlu'nun açıklamaları

Erdoğan, "Söyleyecekleri ne varsa söylesinler, böyle lafla tehdit olmaz. Bagajlarındakini ortaya dökmelerinde fayda var" şeklinde konuştu.

Kadın cinayetleri

Erdoğan, "Parlamentomuz kalkar idam konusunda kararını verirse ben bunu onaylarım. Hiç düşünmem. Bu konuda vicdanım da rahattır" diye konuştu.

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