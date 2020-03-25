Gündem Erdoğan ulusa seslendi Dünyanın 69 ülkesi Türkiyeden yardım talep etti, 17sine yardım gönderdik
POLİTİKA

Erdoğan ulusa seslendi: Dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etti, 17'sine yardım gönderdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma sürecini kırmak için genel ikazlara harfiyen uymalıdır. Böylelikle en kısa sürede normal hayatımıza dönebiliriz. Her vatandaşımızın canı bizim için ayrı önemlidir. Bunun için evde kal Türkiye diyoruz" ifadelerini kullandı. Geçmişte kriz dönemlerinde dünyada yardım isteyen ülke durumunda olduğumuzu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etmiştir, 17'sine imkanlar nispetinde yardım gönderilmiştir" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri takip eden, tedbirleri alan ender ülkelerden biridir. Covid-19'la ilgili fiili tedbirler 20 Şubat'tan itibaren alınmaya başlamıştır.

Wuhan kentinden getirilen vatandaşlarımız karantina alınmış, hamdolsun 14 gün sonra evlerine sağlıklı olarak gitmiştir. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın tamamı ülkemize girişte sağlık kontrolünden geçirilmiş, durumu şüpheli görünenler karantinaya alınmıştır. Ülkemizde ilk Covid-19 hastası vatandaşımız 10 Mart'ta tespit edilmiştir.

En düşük emekli maaşını 1,5 milyona çıkardık

Bunun dışında okulların tatil edilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. İlk tespitten bir hafta sonra hasta sayımız 47'ye ulaştı. İlk can kaybımızı verdik. 100 milyar liralık ekonomik destek programını milletimizle paylaştık. Meclisimiz gereken düzenlemeleri yaptı. İşsizlik fonunu güçlendirerek, çalışanlarımızı kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduğunu gösterdik. En düşük emekli maaşını 1,5 milyona çıkardık. Sosyal yardımları arttıran düzenlemeyi hayata geçirdik. Hastalıkla mücadele ve ekonomik sonuçlarının telafisi ile ilgili ihtiyaç düzenlemeleri peyderpey ilan ettik.

Bugün itibarıyla dünya çapında ölü sayısı 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye 8 bin vatandaşımızı hastanede izlemeye aldık. Covid 19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi edilen hastalarımızdan 44'ünü maalesef kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendimizi gönüllü karantina uygulamak ve mecbur kalmadıkça evden çıkmamalıyız. Vefat eden vatandaşlarımızın tamamında Covid-19'un yanı sıra diğer hastalıklar mevcuttu. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde sürdürmeleri şarttır.

Ülkemiz dev bir sağlık ordusuna sahip

Başımızın tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. Büyüklerimizi incitecek en küçük saygısızlığı kabul edemeyiz. Sağlık hizmetlerinin kalitesi konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın en güçlü yaygın sağlık sigortasını hayata geçirmiş, dünyanın en modern hastanelerini inşa etmiş bir ülkeyiz. Ülkemiz Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sektördeki 165 bin doktor 205 bin hemşiresi ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir. 32 bin ilave personel alımının ilgili çalışmalarını başlattık.

  • Geçmişte kriz dönemlerinde dünyada yardım isteyen ülke durumundaydık. Bugün dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etmiştir, 17'sine imkanlar nispetinde yardım gönderilmiştir. Her türlü senaryoya karşı hazırlığımız vardır. İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde daha ağır sonuçlarla daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken vatandaşlarımızdan destek ve anlayış bekliyoruz.

Vatandaşlarımız ikazlara harfiyen uymalı

Sağlık, güvenlik ve tüm birimlerimiz tam seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediyelerimizin gıda ve temizlik malzemeleri tedarik çalışanlarımızın, hizmet sektörlerinde faaliyetlerine devam eden kuruluşlarımızın gayretlerini takdirle izliyoruz. Vatandaşlarımız; Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalıdırlar. Hep birlikte mümkün olan en kısa sürede normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz.

Her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede önemlidir. Bunun için 'evde kal Türkiye' diyoruz, sosyal mesafeye dikkat edilmesine özen gösterilmesini, temizliğe önem verilmesini, dış temasların ardından ellerimizin mutlaka yıkanmasını, kolonya ile dezenfekte edilmesini istiyoruz. Yaşlılarımıza ayrı bir ihtimam gösteriyoruz.

Hiçbir düşman milletimizin birlik, beraberlik, gücünden ve dirayetinden daha üstün değil

Ülke ve millet olarak karşılaştığımız sıkıntının, uğradığımız her saldırının üstesinden birlik, beraberlik ve kardeşliğimize daha sıkı sarılarak geldik. İnşallah bu koronavirüs tehdidini de aynı şekilde yeneceğiz. Hiçbir düşman milletimizin birlik, beraberlik, gücünden ve dirayetinden daha üstün değildir.

  • Bugünler Habiller ile Kabiller'in ayrıştığı Hasbiler ile Hesabiler'in ortaya çıktığı günlerdir. Biz özellikle bu konuda milletimize güveniyoruz. Rabbimizin yardımının bu sıkıntıda da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz. Rabbimizin 'Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir' emr-i ilahisine tüm kalbimizle inanıyoruz.

Dünya hiçbir şeyin aynı olmayacağı bir döneme gitmektedir. Türkiye olarak yeni döneme avantajlarla ve güçlü altyapı ile giriyoruz. İnşallah aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet edelim. Sabırlı, dikkatli olalım. Kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. Tedbir, mücadele, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah'tandır. Kalın sağlıcakla."

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