Erdoğan ve Baykal'ın katılmak üzere beraber Kahire'ye gittiği Yaser Arafat cenaze töreni

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Percy Hastanesi'nde hayatını kaybeden Filistin lideri Yaser Arafat'ın cenaze töreni için Mısır'ın başkenti Kahire'de geniş çaplı hazırlık yapıldı.
Vefat haberini alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, törene katılmak üzere önce Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.
Türk bayrakları yarıya indirildi
Bu sırada ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Erdoğan'ın daveti üzerine heyete katıldı. İktidar ve muhalefetin bir araya geldiği ATA uçağı Türkiye'den ayrılırken, ilan edilen yas çerçevesinde yurt genelinde Türk bayrakları yarıya indirildi.
Arafat düzenlenen cenaze törenine organizasyon bozukluğu damgasını vurdu. Resmi heyetlerin bir bölümü ve Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, organizasyonsuzluk nedeniyle törene yetişemediler.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Slovakya Dışişleri Bakanı Eduard Ukand, İKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ATA uçağı ile Kahire'ye gittiler.
Mısır Hükümeti'nin, basın mensuplarının ve milletvekillerinin törene katılamayacağını açıklaması üzerine yeni bir kriz çıktı. Ankara-Kahire hattındaki diplomatik girişimlerle bu kriz kısa sürede aşıldı.
Makam araçları binbir zorlukla bulundu
Güçlükle tören alanına ulaşan Türk heyeti, aynı keşmekeşi törenin ardından yine yaşadı. Erdoğan, diğer devletlerin temsilcileri ile birlikte 15-20 dakika aracının gelmesini bekledi.
Arafat'ın Filistin bayrağına sarılı tabutunun El Galaa Askeri Tesisleri'ndeki küçük camiye getirilmesiyle cenaze merasimi başladı.
Törende ev sahibi olarak dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yanı sıra, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud, FKÖ'den Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dönemin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Lübnan Devlet Başkanı Emile Lahoud, Tunus Devlet Başkanı Zine El Abidin Ben Ali, Bangladeş Devlet Başkanı Iajuddin Ahmed ve Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono gibi pek çok isim hazır bulundu.
Arafat'ın Filistin bayrağına sarılı tabutu uçağa nakledilmeden önce Filistin ve Mısır milli marşları çalındı.
Karargahının bahçesine defnedildi
Arafat'ın naaşını taşıyan Mısır askeri uçağı, Sina'daki El Ariş kentine hareket etti. Naaş, buradan helikopterle Arafat'ın yaklaşık 3 yıl İsrail kuşatması altında yaşadığı karargahı Mukataa'da gömülmek üzere Ramallah'a nakledildi.
- Filistin lideri Yaser Arafat için Kahire'de düzenlenen cenaze törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü.
- Başbakan Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.