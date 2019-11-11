Gündem Erdoğan ve Baykalın katılmak üzere beraber Kahireye gittiği Yaser Arafat cenaze töreni
POLİTİKA

Erdoğan ve Baykal'ın katılmak üzere beraber Kahire'ye gittiği Yaser Arafat cenaze töreni

15 yıl önce 11 Kasım 2004 tarihinde tedavi gördüğü Fransa'da hayata gözlerini yuman Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat için, Kahire'de tarihin en büyük cenaze törenlerinden biri düzenlendi. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ve ana muhalefet lideri Baykal, cenaze törenine beraber katıldı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Arafat'ın cenazesine katılmak üzere heyetine davet ettiği ana muhalefet partisi lideri Baykal ile birlikte Kahire'ye hareket etti.
O dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, Arafat'ın cenazesine katılmak üzere heyetine davet ettiği ana muhalefet partisi lideri Baykal ile birlikte Kahire'ye hareket etti.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Percy Hastanesi'nde hayatını kaybeden Filistin lideri Yaser Arafat'ın cenaze töreni için Mısır'ın başkenti Kahire'de geniş çaplı hazırlık yapıldı.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Arafat'ın Gazze'de bulunan karargahının önüne gelen binlerce Filistinli, burada Arafat lehine attıkları sloganlarla liderlerine olan sevgilerini dile getirdi.

Vefat haberini alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, törene katılmak üzere önce Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.

Türk bayrakları yarıya indirildi

Bu sırada ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Erdoğan'ın daveti üzerine heyete katıldı. İktidar ve muhalefetin bir araya geldiği ATA uçağı Türkiye'den ayrılırken, ilan edilen yas çerçevesinde yurt genelinde Türk bayrakları yarıya indirildi.

Resmi, okul ve kamu binalarında asılan Türk ve yabancı bayraklar, sabahın erken saatlerinde yarıya çekildi.

Arafat düzenlenen cenaze törenine organizasyon bozukluğu damgasını vurdu. Resmi heyetlerin bir bölümü ve Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, organizasyonsuzluk nedeniyle törene yetişemediler.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal ve beraberindeki heyet ile 20 milletvekili, Fransa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Filistin lideri Yaser Arafat'ın cenaze törenine katılmak üzere özel Ata uçağıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Slovakya Dışişleri Bakanı Eduard Ukand, İKÖ Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ATA uçağı ile Kahire'ye gittiler.

Arafat'ın Filistin bayrağına sarılı tabutunun top arabasıyla taşındı.

Mısır Hükümeti'nin, basın mensuplarının ve milletvekillerinin törene katılamayacağını açıklaması üzerine yeni bir kriz çıktı. Ankara-Kahire hattındaki diplomatik girişimlerle bu kriz kısa sürede aşıldı.

Makam araçları binbir zorlukla bulundu

Güçlükle tören alanına ulaşan Türk heyeti, aynı keşmekeşi törenin ardından yine yaşadı. Erdoğan, diğer devletlerin temsilcileri ile birlikte 15-20 dakika aracının gelmesini bekledi.

Arafat'ın Filistin bayrağına sarılı tabutunun El Galaa Askeri Tesisleri'ndeki küçük camiye getirilmesiyle cenaze merasimi başladı.

Törende ev sahibi olarak dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yanı sıra, Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud, FKÖ'den Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dönemin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Lübnan Devlet Başkanı Emile Lahoud, Tunus Devlet Başkanı Zine El Abidin Ben Ali, Bangladeş Devlet Başkanı Iajuddin Ahmed ve Endonezya Devlet Başkanı Susilo Bambang Yudhoyono gibi pek çok isim hazır bulundu.

Arafat'ın Filistin bayrağına sarılı tabutu uçağa nakledilmeden önce Filistin ve Mısır milli marşları çalındı.

Karargahının bahçesine defnedildi

Arafat'ın naaşını taşıyan Mısır askeri uçağı, Sina'daki El Ariş kentine hareket etti. Naaş, buradan helikopterle Arafat'ın yaklaşık 3 yıl İsrail kuşatması altında yaşadığı karargahı Mukataa'da gömülmek üzere Ramallah'a nakledildi.

Arafat'ın defnedilmesinden sonra kalabalık, cenaze namazını kıldı. Namaza Filistin Başbakanı Ahmed Kurey ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) liderliğine getirilen Mahmud Abbas da katıldı.

Filistin davasıyla özdeşleşen isim: Yaser Arafat'ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti
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Filistin davasıyla özdeşleşen isim: Yaser Arafat'ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti

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  • Filistin lideri Yaser Arafat için Kahire'de düzenlenen cenaze törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü.
  • Başbakan Erdoğan'ı taşıyan uçak, saat 15.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
  • Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah tarafından karşılanan Erdoğan, yaptığı kısa açıklamada, "Bugün Filistin halkının efsanevi lideri Sayın Arafat'ı ebediyete yolcu ettik. Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Bugün Kahire'de düzenlenen resmi törene, dünyanın bir çok ülkesinden siyasi ve dini liderler, devlet başkanları, hükümet başkanları katıldı. Bu törenle kendisini Ramallah'a uğurladık. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistin halkının yanındayız. Filistin halkının haklı davasında hep yanında olmuşuzdur. Filistin halkının metanetini kendine yakışır bir şekilde sürdürmesi ve daha önce belirlenmiş olan yol haritasının işlevini görecek şekilde gayret içinde olması gerekir" dedi.
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