Gündem Erdoğan ve Biden yarın bir araya gelecek
POLİTİKA

Erdoğan ve Biden yarın bir araya gelecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NATO zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın görüşeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Erdoğan ve Biden yarın bir araya gelecek
Biden-Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmede ayrıca Madrid’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin beklentilerini karşılaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, ''Biz kuru laf istemiyoruz biz netice istiyoruz. Biz orta sabah top çevirmekten bıktık. Konuşuyorlar aynı günün akşamı İsveç devlet televizyonunda terörist başı çıkmış söyleşi yapıp Türkiye'ye veriyor veriştiriyor. İsveç yönetimi biz bunları terörist olarak kabul etmiyoruz deyip caddelerde yürüyüş yapıyor. İsveç polisi de bunlara izin veriyor. Sadece İsveç de değil. Aynı şey Hollanda Almanya Yunanistan'da da var'' dedi.


BEYAZ SARAY: "BİDEN, NATO ZİRVESİNDE ERDOĞAN'I GÖRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Biden'ın görüşmede, İspanya'nın başkenti Madrid'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Transatlantik güvenliği açısında sonuçlarının, ittifaka yönelik terörizm gibi diğer tehditlerin ve ittifakın toplu savunma kabiliyeti ile güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik tarihi kararların alınacağı NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dört gözle beklediğini ifade ettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

''ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ YARIN GERÇEKLEŞECEK''

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ''İki liderin yarın görüşme şansı olacak. NATO zirvesi marjında Erdoğan-Biden görüşmesi yarın gerçekleşecek.'' dedi.

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