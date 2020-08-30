Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de kritik mesajlar: Türkiye tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek

Erdoğan ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Büyük Zaferin 98. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Resmi tören sonrası Anıtkabir, ziyarete açılacak.

Daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladıktan sonra "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Boyun eğmeyeceğiz

"Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir" diyen Erdoğan, şu şekilde devam etti:

"Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek."

Erdoğan, Anıtkabir ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tebrikleri kabul devam edecek.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında Doğu Akdeniz vurgusu: Tereddüt göstermeyeceğiz!

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, #30AğustosZaferBayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor. https://t.co/TWv4SD0hjA — Yeni Şafak (@yenisafak) August 30, 2020

Zafer Bayramı'na özel konser

Kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sürecek. Saat 20.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel konser gerçekleştirilecek. Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

300 İHA İle göklerde de büyük zafer kutlanacak

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile ’30 Ağustos Zaferi’ temalı ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

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