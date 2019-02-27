Erdoğan'dan Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı. Erdoğan, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum" dedi.