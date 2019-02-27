Gündem Erdoğandan Erbakan mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı

Erdoğan'dan Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı. Erdoğan, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

  • Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum" dedi.

Bir ömür mücadele: Erbakan
OYNAT 02:36
Bir ömür mücadele: Erbakan
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8'inci yıl dönümünde dualarla anılıyor. 'Yaşanabilir bir Türkiye', 'Yeniden büyük Türkiye' ve 'Yeni bir dünya' idealleriyle Türk siyasetine yeni bir anlayış getiren Erbakan, siyasi hayatı boyunca Türkiye öncülüğünde adil bir dünyanın kurulacağına inanarak çalıştı.
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