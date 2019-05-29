Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul'un fethinin 566'ıncı yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.
- Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
- "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun!
- Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun."
Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun!
Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun.#29Mayıs1453 pic.twitter.com/cWt9FqA4UZ
Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun!