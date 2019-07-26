Erdoğan’ı en çok ABD haber yaptı

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya medyasındaki karnesini çıkardı.

Ajans Press’in Nisan-Temmuz ayları arasında, dünya medyasında gerçekleştirdiği incelemeye göre, 147 ülkede Erdoğan hakkında 211 bin 813 internet haberinin yer aldığı belirlendi. Erdoğan’ın 25 bin 884 internet haberiyle en çok Amerika Birleşik Devletleri’nde konuşulduğu görüldü.

Erdoğan’ın en çok konuşulduğu ikinci ülke 21 bin 730 internet haberiyle Almanya oldu.

İngiltere 5 bin 139 haberle üçüncü sırada yer alırken, Fransa 3 bin 106 haberle dördüncü, Vietnam 2 bin 380 haberle beşinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı hakkında en çok haber yaparak ilk beşi takip eden ülkeler ise 2 bin 120 haberle Hindistan, bin 941 haberle Endonezya, bin 923 haberle Kanada, bin 920 haberle İsviçre ve bin 893 haberle Avustralya olarak sıralamada yer aldı.