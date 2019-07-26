Gündem Erdoğanı en çok ABD haber yaptı
POLİTİKA

Erdoğan’ı en çok ABD haber yaptı

Dünyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı en çok haber yapan 10 ülke belli oldu. Dijital medya incelemesinde, Erdoğan’ı en çok haber yapan ülkenin 25 bin 884 adetle ABD olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya medyasındaki karnesini çıkardı.

Ajans Press’in Nisan-Temmuz ayları arasında, dünya medyasında gerçekleştirdiği incelemeye göre, 147 ülkede Erdoğan hakkında 211 bin 813 internet haberinin yer aldığı belirlendi. Erdoğan’ın 25 bin 884 internet haberiyle en çok Amerika Birleşik Devletleri’nde konuşulduğu görüldü.

Erdoğan’ın en çok konuşulduğu ikinci ülke 21 bin 730 internet haberiyle Almanya oldu.

İngiltere 5 bin 139 haberle üçüncü sırada yer alırken, Fransa 3 bin 106 haberle dördüncü, Vietnam 2 bin 380 haberle beşinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı hakkında en çok haber yaparak ilk beşi takip eden ülkeler ise 2 bin 120 haberle Hindistan, bin 941 haberle Endonezya, bin 923 haberle Kanada, bin 920 haberle İsviçre ve bin 893 haberle Avustralya olarak sıralamada yer aldı.

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