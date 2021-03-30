Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Teğmen Mevlüt Galip, “Bizler Eren-4 operasyonu kapsamında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak Bingöl genelinde operasyonlarımıza azim, kararlılık, inanç ve inatçı bir ruhla devam ediyoruz. Aziz Türk milletinin bilmesini isteriz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak için her zaman, her yerde, her türlü arazi ve hava koşullarında mücadelemize devam edeceğiz. Canımızı seve seve gerektiğinde vatanımız için feda edeceğiz. Şehitlerimiz yattıkları yerlerde rahat uyusunlar. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz mahsun olmasınlar. İntikamları er yada geç alınacaktır” dedi.