Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, devam eden operasyonda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 6'ya yükseldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Operasyonu kapsamında Mardin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, '5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz' mesajıyla yaptığı açıklamada, "Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını 5 daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz, tebrikler" ifadesini kullandı.
Beş terörist Mardin Bagok'ta etkisiz...
Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz
Tebrikler🤲🏻🤲🏻🤲🏻
— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 30, 2021
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 6 OLDU
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Eren-5 operasyonları kapsamında devam eden operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı böylelikle 6'ya yükseldi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, 5 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.