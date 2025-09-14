Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ermenistan inadı bıraktı: Türkiye’yi yakından ilgilendiren 100 yıllık sembol tarihe karışıyor

Ermenistan inadı bıraktı: Türkiye’yi yakından ilgilendiren 100 yıllık sembol tarihe karışıyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:4714/09/2025, воскресенье
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ermenistan sınır damgalarında Ağrı Dağı bulunmayacak
Ermenistan sınır damgalarında Ağrı Dağı bulunmayacak

Türkiye ile ilişkileri normalleştirme arayışında olan Ermenistan, pasaport damgalarında uzun yıllardır kullanılan Ağrı Dağı (Ararat Dağı) simgesine son veriyor.

Son dönemde Türkiye ile yakın ilişki kurma çabası içerisinde olan Ermenistan'dan dikkat çeken bir adım geldi.


Ermenistan, uzun süredir sınır giriş-çıkış damgalarında yer alan Ağrı Dağı (Ararat Dağı) simgesini kullanmama kararı aldı.


Kasım’da yürürlüğe girecek


Azerbaycan merkezli haber sitesi Report.az’ın aktardığı bilgilere göre, yeni damgalar Kasım 2025’ten itibaren uygulanmaya başlanacak.



Habere göre, Ermenistan’a giriş yapan yabancıların pasaportlarına basılan damgalarda artık Ağrı Dağı figürü yer almayacak. Ancak bu değişiklik hakkında Erivan yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.


Siyasi ve kültürel bir sembol


Ağrı Dağı, Ermeni toplumunda kutsal bir simge olarak görülse de coğrafi olarak büyük kısmı Türkiye sınırlarında bulunuyor. Bu nedenle dağın pasaport damgaları, posta pulları ve resmi belgelerde kullanılmasının, iki ülke arasında dönem dönem tartışmalara neden olduğu biliniyor.




#Ermenistan
#Erivan
#Ağrı dağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zirai don desteğinden yararlanacak iller ve ürünler belli oldu