Ermenistan inadı bıraktı: Türkiye’yi yakından ilgilendiren 100 yıllık sembol tarihe karışıyor

Habere göre, Ermenistan’a giriş yapan yabancıların pasaportlarına basılan damgalarda artık Ağrı Dağı figürü yer almayacak. Ancak bu değişiklik hakkında Erivan yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

Ağrı Dağı, Ermeni toplumunda kutsal bir simge olarak görülse de coğrafi olarak büyük kısmı Türkiye sınırlarında bulunuyor. Bu nedenle dağın pasaport damgaları, posta pulları ve resmi belgelerde kullanılmasının, iki ülke arasında dönem dönem tartışmalara neden olduğu biliniyor.