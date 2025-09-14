Ermenistan inadı bıraktı: Türkiye’yi yakından ilgilendiren 100 yıllık sembol tarihe karışıyor

Türkiye ile ilişkileri normalleştirme arayışında olan Ermenistan, pasaport damgalarında uzun yıllardır kullanılan Ağrı Dağı (Ararat Dağı) simgesine son veriyor.
Son dönemde Türkiye ile yakın ilişki kurma çabası içerisinde olan Ermenistan'dan dikkat çeken bir adım geldi.
Ermenistan, uzun süredir sınır giriş-çıkış damgalarında yer alan Ağrı Dağı (Ararat Dağı) simgesini kullanmama kararı aldı.
Kasım’da yürürlüğe girecek
Azerbaycan merkezli haber sitesi Report.az’ın aktardığı bilgilere göre, yeni damgalar Kasım 2025’ten itibaren uygulanmaya başlanacak.
Habere göre, Ermenistan’a giriş yapan yabancıların pasaportlarına basılan damgalarda artık Ağrı Dağı figürü yer almayacak. Ancak bu değişiklik hakkında Erivan yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.
Siyasi ve kültürel bir sembol
Ağrı Dağı, Ermeni toplumunda kutsal bir simge olarak görülse de coğrafi olarak büyük kısmı Türkiye sınırlarında bulunuyor. Bu nedenle dağın pasaport damgaları, posta pulları ve resmi belgelerde kullanılmasının, iki ülke arasında dönem dönem tartışmalara neden olduğu biliniyor.