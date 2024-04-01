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Erzincan Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı adayı Aksun kazandı

Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi.

09:13 - 1/04/2024 الإثنين
IHA
Cumhur İttifakı adayı MHP'li Bekir Aksun'un kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilmesini kutladı.
Cumhur İttifakı adayı MHP'li Bekir Aksun'un kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilmesini kutladı.

Erzincan'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu. Traktör, çekici ve tırların da bulunduğu konvoyda yer alanlar, klakson çalarak Cumhur İttifakı adayı MHP'li Bekir Aksun'un kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilmesini kutladı. Ellerindeki bayraklarla Kızılay Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda partili de sevinç gösterisinde bulundu.

Bekir Aksun, Kızılay Meydanı'ndaki konuşmasında, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Erzincan'a hizmete devam edeceğini belirten Aksun, "Bugün sandık başına giden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Tercihi ister bizden yana kullansın ister bir başka arkadaşımızdan yana kullansın onlar, bizim kardeşimiz ve birinci sınıf vatandaşımız. Yarından itibaren hepsinin hizmet olarak emrindeyiz." dedi.

#Erzincan
#Bekir Aksun
#Cumhur İttifakı
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