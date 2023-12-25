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Kar tatili isteyen öğrenciye Vali'den yürek ısıtan yanıt

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun sosyal medya üzerinden, kar tatili isteyen öğrenciye nasihat gibi verdiği yanıt yürekleri ısıttı. Vali, yanıtında, "Musab biraz önce dışardaydım Milli eğitim müdürümüzle şehri gezdik, hava çok güzel, sizi çok seviyorum, lütfen derslerinizden geri kalmayın, karı görmek onun üzerinde yürümek, güzel havayı solumak, kartopu oynamak, o keyfi yaşamak güzel değil mi? En ufak zorlukta, kar tanesinde tatil yapmak sizi hayatın farklı güzelliklerinden ve zorluklarından mahrum bıraktır. Bu da size iyilik değil kötülüktür." ifadelerini kullandı.

10:53 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hamza Aydoğdu
Hamza Aydoğdu

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, Musab isimli bir öğrenci yorum yaparak okulların tatil edilmesini istedi.

Vali Aydoğdu, öğrenciye nasihat niteliğinde verdiği yanıt yürekleri ısıttı.

Aydoğdu, verdiği cevabından şunları söyledi:

“Musab biraz önce dışardaydım Milli eğitim müdürümüzle şehri gezdik, hava çok güzel, sizi çok seviyorum, lütfen derslerinizden geri kalmayın, karı görmek onun üzerinde yürümek, güzel havayı solumak, kartopu oynamak, o keyfi yaşamak güzel değil mi? En ufak zorlukta, kar tanesinde tatil yapmak sizi hayatın farklı güzelliklerinden ve zorluklarından mahrum bıraktır. Bu da size iyilik değil kötülüktür. Bir abiniz olarak şunu söylüyorum, hayat karşısında en ufak zorluk yaşamıyorsanız mutlu olamazsınız. Mutluluk zorlukları ve engelleri aştıktan sonra gelen erdemin adıdır. Yarın ben de bir okul ziyareti yapacağım, heyecanlıyım. Gözlerinden öperim. Musab bin Umeyr e layık olan yiğidim. İyi geceler."

#Hamza Aydoğdu
#Erzincan
#Kar
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