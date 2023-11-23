Erzincan’da 13 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince çevre yolunda durdurulan 34 plakalı araçta yapılan kontrollerde, üzerlerinde kendini tanıtacak herhangi bir belgenin olmadığı ve yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.