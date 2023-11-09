Erzincan’da Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu ortak çalışma sonucunda 34 plakalı tır durdurularak inceleme yapıldı.