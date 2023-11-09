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Erzincan’da Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan’da uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü tutuklandı.

09:03 - 9/11/2023 Perşembe
IHA
Araç sürücüsü R.Z Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklandı

Araç sürücüsü R.Z Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçundan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu ortak çalışma sonucunda 34 plakalı tır durdurularak inceleme yapıldı.


Tır içerisinde yapılan incelemede, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 35 düzensiz göçmen olduğu görüldü. Araç sürücüsü R.Z., isimli şahsa Göçmen Kaçakçılığı yapmak suçundan işlem yapılarak Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.




#Erzincan
#Afganistan
#gÖÇMEN
1 saat önce
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