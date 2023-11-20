Erzincan'da Kahramanlar-28 operasyonu: 'Yeşil' ve 'Gri' kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi





Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Erzincan'da terörle mücadeleye yönelik 'Kahramanlar- 28 Operasyonu' gerçekleştirildiğini duyurdu.





Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde yeşil kategorisinde yer alan 'Aras Digor' kod adlı Yunus Babayiğit (39) ile gri kategoride yer alan H.G., etkisiz hale getirildi. Yunus Babayiğit'in, 2016 ve 2021'de 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği belirlendi. H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nnı operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;





Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonunda; 1’i yeşil, 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.





ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI





21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut ARDIÇ ve İsmail YÜKSEL’i şehit eden işte bu hain teröristlerdi.









Aziz milletimiz emin olsun:





HAİNLERİN TEK TEK NEFESLERİNİ KESECEĞİZ





Erzincan Kemah kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Kahramanlar-28 Operasyonu kapsamında, komandolarımız ve güvenlik korucu timlerimizle, teröristler arasında sıcak temas sağlandı.





İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde YEŞİL kategoride yer alan ve 3 Jandarma Uzman Çavuşumuzun şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve GRİ kategoride yer alan H.G. isimli teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.









Yunus Babayiğit adlı hain teröristin 3 güvenlik görevlimizin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlimizin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.





H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşımızın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi.







