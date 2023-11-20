|
Gündem

Erzincan'da Kahramanlar-28 operasyonu: 'Yeşil' ve 'Gri' kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzincan'da yapılan Kahramanlar-28 Operasyonu'nda biri 'Yeşil' biri 'Gri' olmak üzere iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerin üç güvenlik görevlisi ve bir vatandaşın şehit edilmesinin yanı sıra altı güvenlik görevlisinin de yaralandığı eylemlere katıldığı ve altı eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:22 - 20/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 09:26 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonu

Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonu


Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Erzincan'da terörle mücadeleye yönelik 'Kahramanlar- 28 Operasyonu' gerçekleştirildiğini duyurdu.


Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde yeşil kategorisinde yer alan 'Aras Digor' kod adlı Yunus Babayiğit (39) ile gri kategoride yer alan H.G., etkisiz hale getirildi. Yunus Babayiğit'in, 2016 ve 2021'de 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği belirlendi. H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nnı operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Erzincan’ın Kemah kırsalında düzenlenen Kahramanlar-28 Operasyonunda; 1’i yeşil, 1’i gri kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.


ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI


21 Ekim 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Burak TORTUMLU’yu, 10 Haziran 2016 tarihinde ise Piyade Uzman Çavuşlar Mesut ARDIÇ ve İsmail YÜKSEL’i şehit eden işte bu hain teröristlerdi.



Aziz milletimiz emin olsun:


HAİNLERİN TEK TEK NEFESLERİNİ KESECEĞİZ


Erzincan Kemah kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen Kahramanlar-28 Operasyonu kapsamında, komandolarımız ve güvenlik korucu timlerimizle, teröristler arasında sıcak temas sağlandı.


İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde YEŞİL kategoride yer alan ve 3 Jandarma Uzman Çavuşumuzun şehit edilmesi talimatını veren Aras Digor kod adlı Yunus Babayiğit ve GRİ kategoride yer alan H.G. isimli teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Yunus Babayiğit adlı hain teröristin 3 güvenlik görevlimizin şehit edilmesinin yanı sıra 5 güvenlik görevlimizin yaralandığı eylemlere katıldığı ve 6 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

H.G. isimli teröristin ise 1 vatandaşımızın şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması ile sonuçlanan 6 eyleme katıldığı tespit edildi.



#Kahramanlar-28 Operasyonu
#Erzincan
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#pkk
#Terör
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye ödemesi için Erdoğan devreye girdi: ÇKS’ye kayıtlı emekliye son dakika müjdesi